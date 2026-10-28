Cellino, respinto il ricorso contro il fallimento: «Peccato, ero fiducioso»

La procedura avviata dal Tribunale di Brescia resta in piedi. L’imprenditore sardo al GdB: «Tutta la storia nasce da una truffa che abbiamo subito, e attenuarne le conseguenze non mi è stato concesso a Brescia»

Andrea Cittadini Vicecaporedattore 28 ottobre 2026 1 ' di lettura