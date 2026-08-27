Fallimento Brescia Calcio: Cellino presenta una sospensiva

La difesa di Massimo Cellino ha discusso questa mattina l’appello contro la sentenza del Tribunale di Brescia che, il 28 luglio scorso, ha dichiarato fallito il Brescia Calcio perché versa in un «conclamato stato di insolvenza» evidenziando come la società non fosse più in grado di far fronte ai propri debiti e non avesse i requisiti per accedere agli strumenti alternativi di risanamento.
La richiesta
Una valutazione che gli avvocati del pool incaricato dall’imprenditore sardo non condividono e contro la quale hanno effettuato una doppia mossa. Da un lato hanno presentato un dettagliato atto di Appello in cui evidenziano le proprie ragioni in merito all’interpretazione delle norme che ha portato alla dichiarazione di fallimento, questione sulla quale il Tribunale si esprimerà nei prossimi mesi, e proprio per questo, anche una richiesta di sospensiva degli effetti della sentenza che, come prevede la normativa, è immediatamente eseguibile già dopo il primo grado di giudizio.
Secondo la difesa, la sospensione degli effetti fino a quando la Corte di Appello non avrà deciso, permetterà al Brescia Calcio di Massimo Cellino di incamerare alcuni importanti crediti, in particolare quelli derivanti dai trasferimenti di Tonali, ed avere così margine operativo per far fronte ad alcune spese. Con questa sospensiva, e nuova liquidità in cassa, la società potrebbe accedere ad un concordato in bianco da poi trasformare in un concordato in continuità e in questo contesto confermare l’iscrizione della squadra giovanile e mantenere la matricola.
Il parere
La Procura Generale ha dato parere favorevole nell’accoglimento dell’istanza cautelare rilevando che la difesa ha motivato la sussistenza delle due condizioni necessarie per ottenere una sospensiva: il fumus boni iuris, cioè la ragionevole previsione che il giudizio possa avere esito positivo, e il periculum in mora nei confronti del Brescia di Massimo Cellino qualora si producano gli effetti della sentenza e poi la Corte accolga l’Appello.
La dichiarazione
Sulla vicenda è arrivata anche una dichiarazione dello stesso Massimo Cellino che ha ribadito di avere «fiducia» nell’esito del procedimento anche perchè ritiene che la sentenza «stata istruita molto superficialmente e senza le giuste informazioni. Noi, per contro, stiamo facendo di tutto per tutelare al massimo i creditori». Cellino ci tiene a sottolineare di non avere «nessun astio o alcuna rivalsa personale. Io anche nel passato al Tribunale di Brescia ho trovato giudici di spessore e preparati e questo è fondamentale per essere positivi nel giudizio»
La decisione sulla sospensiva è attesa entro pochi giorni, verosimilmente entro la metà della prossima settimana.