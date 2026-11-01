Renzi a Castenedolo martedì per presentare il suo libro su Meloni

Il senatore e leader di Italia Viva sarà ospite della rassegna «Castenedolo Incontra», promossa dall’associazione culturale Aldo Moro-Mino Martinazzoli. L’incontro sarà trasmesso in diretta su Teletutto dalle 20.45

01 novembre 2026 2 ' di lettura

Matteo Renzi durante un incontro a Brescia a maggio - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti Matteo RenziCastenedolo IncontraCastenedolo