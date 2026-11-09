«Mio marito doveva togliere dei denti, ma non si è mai più risvegliato»

«Aveva paura. Doveva togliere cinque denti e tre radici. Per farlo, mio marito, cercava uno studio che potesse risolvergli i problemi in una sola seduta. Lo aveva trovato a Brescia. Gli avevano parlato di sedazione per tutta la durata dell’intervento. Gli avevano anche mostrato anche la saletta del risveglio». Luigi Floretta in quella stanza non c’è mai stato. Il 45enne operatore della Rai della sede di Bolzano, non si è più svegliato, né quel pomeriggio, né mai. E sua moglie, tre anni dopo, è in Tribunale a chiedere che la sua morte del non resti impunita.
La signora Annalisa è stata sentita tra i testimoni al processo che si sta celebrando a carico di Saverio Ferrari Parabita, di Jose Luis Zulueta e di Nadia Singarella, rispettivamente il dentista che aveva in cura l’uomo, l’anestesista che lo aveva preparato all’intervento e l’assistente che stava operando con loro. La signora Floretta ha ripercorso le ore di angoscia vissute dopo aver ricevuto la telefonata del ricovero del marito al Civile.
«Aspettavo che mi chiamasse lui per dirmi com’era andato l’intervento - ha raccontato la donna -, e invece è arrivata la telefonata che era stato portato in ospedale in coma farmacologico. Quando sono riuscita a parlare con loro, i medici mi hanno detto subito che la situazione era molto grave, che Luigi non si sarebbe più risvegliato, che era stato in arresto per 75 minuti e che non ci sarebbe stato nulla da fare con lui. Quando ho chiesto di sapere cosa fosse successo, i medici mi hanno letteralmente detto che il pasticcio era stato fatto allo studio dentistico e di rivolgermi a loro. Così ho fatto. La segretaria mi ha consigliato di chiamare l’anestesista».
Il caso
Al dentista ed ai suoi collaboratori, in quelle ore, si rivolgono anche i carabinieri del Nas. Mentre la salma di Floretta viene sottoposta all’esame autoptico, necessario per stabilire le ragioni del decesso, i militari procedono al sopralluogo nello studio dentistico e al sequestro della cartella clinica.
Esami e documentazione alla mano i medici legali incaricati dal sostituto procuratore Lisa Saccaro hanno indicato nell’intossicazione da anestetico locale (lidocaina), la ragione della morte del 45enne. A questa conclusione sono arrivati anche i consulenti tecnici della parte civile. «Nel sangue prelevato al signor Floretta subito dopo il suo accesso in ospedale - ha spiegato la prof. Rosella Gottardo, tossicologa dell’Università di Verona - sono stati rintracciati quattro farmaci. Solo la lidocaina poteva avere quell’effetto. Le concentrazioni al momento del prelievo peraltro erano senza dubbio inferiori a quelle inoculate per preparare il paziente, almeno il 75% in meno».
Quanta con precisione però non è dato sapere. «Nella cartella sequestrata in studio – ha affermato il prof. Sandro La Micela, medico legale – non c’era l’indicazione dell’utilizzo di lidocaina. L’assenza di documentazione è uno dei profili di colpa che ho potuto riscontrare. Un altro riguarda l’assenza dei farmaci antidoto: quando pratichi sedazione come quella fatta al signor Floretta non puoi non avere medicinali da usare nel caso qualcosa vada storto».