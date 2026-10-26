Manifestazione del 17 ottobre, la sindaca incontra i ragazzi

In Loggia il faccia a faccia a porte chiuse. Nel frattempo, a nove gironi da Italia in piazza e dagli scontri in centro a Brescia, Usb e rappresentanti degli studenti danno la loro versione: «Provocati dall’estrema destra, la polizia non è intervenuta»