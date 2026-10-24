Maranza, avventori di locali e un tirapugni: rissa e caos in centro a Brescia

Un rissa violenta è scoppiata nel tardo pomeriggio in via Beccaria a Brescia. Una persona è stata colpita al labbro con un tirapugni. Poco dopo tensione tra alcuni gruppi arrivati in centro e la polizia.
Tutto sarebbe iniziato con un diverbio tra alcuni giovani maranza di passaggio e un gruppo di avventori seduti all’esterno di un pub della zona. Dalle parole – pesanti – si è passati a una prima colluttazione. Poi, da un altro locale, sono arrivate altre persone (verosimilmente del personale) a sostegno dei maranza. La situazione è così degenerata in una rissa, durante la quale uno dei giovani ha colpito un avventore con un tirapugni.
Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, che hanno avviato i controlli sui presenti. Nel frattempo la voce degli scontri si sarebbe però diffusa e in vicolo Beccaria è arrivato un gruppo di circa quaranta persone, alcune con il volto travisato. Gli agenti hanno fermato alcuni componenti del gruppo per identificarli, provocando la reazione degli altri, che avrebbero tentato di sottrarli ai controlli. Ne sono seguiti momenti di tensione e spintoni, prima che il gruppo si allontanasse.
Sul posto sono rimasti Polizia di Stato e Polizia locale. Al vaglio le immagini delle telecamere e le testimonianze per ricostruire l’accaduto e individuare i responsabili, mentre in zona via Beccaria, piazza Paolo VI e piazza Loggia sono dislocate ora le squadre del reparto Mobile, che rimarranno lì fino a tarda serata.