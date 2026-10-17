Corteo contro il caro vita, tensione e lacrimogeni in piazza Duomo

Momenti di tensione in piazza Paolo VI al termine del corteo di protesta contro il caro vita che nel pomeriggio ha attraversato le principali vie di Brescia. Nelle fasi conclusive della manifestazione si sono registrati lanci di oggetti da parte di alcuni manifestanti e l'utilizzo di lacrimogeni da parte delle forze dell'ordine. Episodi che hanno segnato la conclusione di una mobilitazione alla quale hanno partecipato alcune migliaia di persone, scese in strada per chiedere risposte immediate alle difficoltà economiche e sociali.
Il corteo era partito da largo Formentone. La manifestazione, promossa con il nome di «Italia in piazza», è nata al di fuori delle organizzazioni partitiche tradizionali e si è sviluppata soprattutto attraverso il passaparola sui social network.
Numerosi gli striscioni, i cartelli e gli slogan portati lungo il percorso, alcuni dei quali apertamente critici nei confronti del governo Meloni. Al centro delle rivendicazioni, in particolare, la richiesta di misure urgenti per difendere il potere d'acquisto delle famiglie, tutelare i salari e contrastare l'aumento del costo della vita. Un insieme di richieste rivolte alle istituzioni competenti, chiamate dai partecipanti a intervenire ciascuna per il proprio ambito di responsabilità, con provvedimenti concreti e risultati tangibili.
La mobilitazione bresciana si inserisce in un clima di crescente protesta a livello nazionale, segnato nelle ultime settimane da cortei di massa, occupazioni nelle scuole e blocchi degli autotrasportatori nel Sud Italia. Altre iniziative sono annunciate nei prossimi giorni, fino allo sciopero previsto per il 30 ottobre.