Magasa si svuota, Castel Mella cresce, Castrezzato fa più figli

Tre paesi, tre traiettorie divergenti. Magasa, Castel Mella e Castrezzato raccontano meglio di qualsiasi media statistica come è cambiata la geografia della popolazione bresciana: c’è chi si è svuotato e invecchiato, chi in pochi decenni ha quadruplicato gli abitanti e chi oggi registra il primato provinciale delle nascite.
Magasa
Se l’hinterland celebra l’espansione di Castel Mella e l’Ovest la natalità di Castrezzato, i confini montani dell’Alto Garda custodiscono il caso più eccentrico e drastico della provincia: Magasa.
Questo piccolo borgo, abbarbicato a quasi mille metri di altitudine nella suggestiva Val Vestino, è il simbolo estremo dello spopolamento e della resistenza anagrafica. Se nel secolo scorso manteneva una comunità viva legata alla montagna, oggi conta appena 104 abitanti, configurandosi come il comune meno popoloso e con l’età media più avanzata dell’intero territorio bresciano.
La vera anomalia di Magasa si concentra nei suoi indicatori strutturali: qui l’indice di vecchiaia tocca la cifra surreale di 5.000, un picco statistico unico che si traduce matematicamente nella presenza di ben 50 anziani per ogni singolo bambino residente sotto i 14 anni. Questo squilibrio generazionale cammina di pari passo con una contrazione della popolazione che negli ultimi anni ha sfiorato il -14,75%, a causa di un saldo naturale penalizzato dall’inevitabile assenza di culle.
Eppure, Magasa non si arrende all’abbandono: la conservazione dei suoi storici fienili con il tetto in paglia a Cima Rest e le tradizioni secolari come la produzione del formaggio Tombea mantengono viva l’identità del borgo.
La distanza fisica dai grandi centri e dalle principali vie di comunicazione si trasforma così in un’arma a doppio taglio, che da un lato accelera l’esodo giovanile, ma dall’altro preserva un ambiente incontaminato, rendendo il comune un affascinante laboratorio a cielo aperto sulle sfide delle aree più isolate della Lombardia.
Castel Mella
Se esiste un comune capace di incarnare alla perfezione la metamorfosi dell’hinterland negli ultimi decenni, questo è senza dubbio Castel Mella. Nel 1961 il paese era poco più di un tranquillo borgo rurale della pianura, con una popolazione che superava a stento le 2.800 anime. Oggi la realtà è radicalmente diversa: il comune ha superato gli 11.000 residenti, mettendo a segno una vertiginosa crescita superiore al +380%, il balzo demografico più imponente e clamoroso dell’intera cintura urbana.
Questa vera e propria esplosione non è stata casuale, ma rappresenta il caso scuola del fenomeno della città diffusa. Tra gli anni ’70 e i primi anni 2000, le famiglie hanno iniziato a fuggire dalla città, congestionata e costosa, alla ricerca di una migliore qualità della vita. Castel Mella ha saputo intercettare questo flusso migratorio grazie a una pianificazione urbanistica strategica. Il comune ha offerto quartieri residenziali moderni, ampi spazi verdi e villette a prezzi decisamente più accessibili, senza però rinunciare alla comodità: la sua posizione a sud-ovest garantisce infatti collegamenti fulminei con le tangenziali e i poli produttivi. Castel Mella si è così trasformato da borgo agricolo a vivace cittadina satellite, dimostrando come la combinazione tra accessibilità immobiliare e logistica possa ridisegnare la storia di un territorio.
Castrezzato
Se la prima cintura bresciana ha trovato in Castel Mella il suo record di espansione, la pianura occidentale ha la sua stella indiscussa: Castrezzato. Nel 1961 questo dinamico centro dell’Oglio Ovest contava poco più di 3.600 abitanti ed era legato a un’economia prevalentemente agricola. Oggi la situazione è radicalmente cambiata: il paese ha sfondato la quota degli 8.000 residenti, raddoppiando la sua popolazione e registrando nell’ultimo biennio una crescita del +9,13%, trainata dal primato provinciale assoluto nella natalità.
Questa straordinaria evoluzione non risponde solo a dinamiche migratorie, ma a un vero e proprio boom delle culle. Negli ultimi decenni, mentre le valli andavano incontro allo spopolamento, Castrezzato ha saputo attrarre una fittissima quota di giovani coppie e nuclei familiari. Il segreto del successo risiede in un mix di fattori strategici: un’edilizia residenziale moderna caratterizzata da villette accessibili, un forte dinamismo economico e una rivoluzione infrastrutturale. L’arrivo dell’autostrada Brebemi ha inoltre tolto il comune dall’isolamento, trasformandolo in un hub logistico e residenziale appetibile a metà strada tra Brescia e Milano. Castrezzato dimostra così come la connettività moderna e una forte natalità interna possano capovolgere i trend dell’invecchiamento.