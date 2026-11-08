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Magasa si svuota, Castel Mella cresce, Castrezzato fa più figli

Tre comuni raccontano gli estremi demografici del Bresciano: dalla montagna che invecchia all’hinterland cresciuto a dismisura, fino al paese con la natalità più alta
Una veduta di Magasa © www.giornaledibrescia.it
Una veduta di Magasa © www.giornaledibrescia.it

Tre paesi, tre traiettorie divergenti. Magasa, Castel Mella e Castrezzato raccontano meglio di qualsiasi media statistica come è cambiata la geografia della popolazione bresciana: c’è chi si è svuotato e invecchiato, chi in pochi decenni ha quadruplicato gli abitanti e chi oggi registra il primato provinciale delle nascite.

Magasa

Se l’hinterland celebra l’espansione di Castel Mella e l’Ovest la natalità di Castrezzato, i confini montani dell’Alto Garda custodiscono il caso più eccentrico e drastico della provincia: Magasa.

Questo piccolo borgo, abbarbicato a quasi mille metri di altitudine nella suggestiva Val Vestino, è il simbolo estremo dello spopolamento e della resistenza anagrafica. Se nel secolo scorso manteneva una comunità viva legata alla montagna, oggi conta appena 104 abitanti, configurandosi come il comune meno popoloso e con l’età media più avanzata dell’intero territorio bresciano.

La vera anomalia di Magasa si concentra nei suoi indicatori strutturali: qui l’indice di vecchiaia tocca la cifra surreale di 5.000, un picco statistico unico che si traduce matematicamente nella presenza di ben 50 anziani per ogni singolo bambino residente sotto i 14 anni. Questo squilibrio generazionale cammina di pari passo con una contrazione della popolazione che negli ultimi anni ha sfiorato il -14,75%, a causa di un saldo naturale penalizzato dall’inevitabile assenza di culle.

Eppure, Magasa non si arrende all’abbandono: la conservazione dei suoi storici fienili con il tetto in paglia a Cima Rest e le tradizioni secolari come la produzione del formaggio Tombea mantengono viva l’identità del borgo.

La distanza fisica dai grandi centri e dalle principali vie di comunicazione si trasforma così in un’arma a doppio taglio, che da un lato accelera l’esodo giovanile, ma dall’altro preserva un ambiente incontaminato, rendendo il comune un affascinante laboratorio a cielo aperto sulle sfide delle aree più isolate della Lombardia.

Castel Mella

Una veduta di Castel Mella © www.giornaledibrescia.it
Una veduta di Castel Mella © www.giornaledibrescia.it

Se esiste un comune capace di incarnare alla perfezione la metamorfosi dell’hinterland negli ultimi decenni, questo è senza dubbio Castel Mella. Nel 1961 il paese era poco più di un tranquillo borgo rurale della pianura, con una popolazione che superava a stento le 2.800 anime. Oggi la realtà è radicalmente diversa: il comune ha superato gli 11.000 residenti, mettendo a segno una vertiginosa crescita superiore al +380%, il balzo demografico più imponente e clamoroso dell’intera cintura urbana.

Questa vera e propria esplosione non è stata casuale, ma rappresenta il caso scuola del fenomeno della città diffusa. Tra gli anni ’70 e i primi anni 2000, le famiglie hanno iniziato a fuggire dalla città, congestionata e costosa, alla ricerca di una migliore qualità della vita. Castel Mella ha saputo intercettare questo flusso migratorio grazie a una pianificazione urbanistica strategica. Il comune ha offerto quartieri residenziali moderni, ampi spazi verdi e villette a prezzi decisamente più accessibili, senza però rinunciare alla comodità: la sua posizione a sud-ovest garantisce infatti collegamenti fulminei con le tangenziali e i poli produttivi. Castel Mella si è così trasformato da borgo agricolo a vivace cittadina satellite, dimostrando come la combinazione tra accessibilità immobiliare e logistica possa ridisegnare la storia di un territorio.

Castrezzato

Una veduta di Castrezzato © www.giornaledibrescia.it
Una veduta di Castrezzato © www.giornaledibrescia.it

Se la prima cintura bresciana ha trovato in Castel Mella il suo record di espansione, la pianura occidentale ha la sua stella indiscussa: Castrezzato. Nel 1961 questo dinamico centro dell’Oglio Ovest contava poco più di 3.600 abitanti ed era legato a un’economia prevalentemente agricola. Oggi la situazione è radicalmente cambiata: il paese ha sfondato la quota degli 8.000 residenti, raddoppiando la sua popolazione e registrando nell’ultimo biennio una crescita del +9,13%, trainata dal primato provinciale assoluto nella natalità.

Questa straordinaria evoluzione non risponde solo a dinamiche migratorie, ma a un vero e proprio boom delle culle. Negli ultimi decenni, mentre le valli andavano incontro allo spopolamento, Castrezzato ha saputo attrarre una fittissima quota di giovani coppie e nuclei familiari. Il segreto del successo risiede in un mix di fattori strategici: un’edilizia residenziale moderna caratterizzata da villette accessibili, un forte dinamismo economico e una rivoluzione infrastrutturale. L’arrivo dell’autostrada Brebemi ha inoltre tolto il comune dall’isolamento, trasformandolo in un hub logistico e residenziale appetibile a metà strada tra Brescia e Milano. Castrezzato dimostra così come la connettività moderna e una forte natalità interna possano capovolgere i trend dell’invecchiamento.

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