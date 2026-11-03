Maestra morta a Montichiari, l’Ats: «Forma di meningite non contagiosa»

«La meningite che ha colpito Mira non è contagiosa. Termina quindi da subito la profilassi della sorveglianza sanitaria di tutti i contati stretti»: lo ha annunciato il sindaco di Montichiari, Marco Togni, in riferimento al tragico caso della maestra Mira Jovovic, deceduta sabato, dopo il quale era stata intrapresa la profilassi antibiotica preventiva anche per i bimbi della scuola dell’infanzia San Giovanni Battista di Vighizzolo.
La comunicazione
Il primo cittadino ha condiviso le comunicazioni giunte da Ats Brescia: «In data odierna sono pervenuti i risultati degli esami di laboratorio che hanno permesso di escludere il meningococco come causa della meningite che ha provocato la morte della vostra concittadina e confermato la presenza di un agente batterico responsabile di forme non contagiose – si legge nella comunicazione del Dipartimento di igiene e prevenzione sanitaria –. Alla luce di questi risultati, non si configura più un rischio di casi secondari, pertanto con oggi termina la sorveglianza sanitaria dei contatti stretti individuati e può essere interrotta la profilassi antibiotica, se ancora in corso».
Resta naturalmente il dolore per la scomparsa della maestra 53enne, tanto amata dai «suoi» bambini, ma si placa la preoccupazione per gli eventuali contatti stretti, bambini compresi. Simile comunicazione è giunta anche alla scuola paritaria della frazione. «La informo inoltre di aver provveduto ad informare la scuola interessata con analoga nota che, grazie alla collaborazione della Presidente Pieranna Zambelli, sarà inoltrata a tutte le famiglie e gli operatori coinvolti – prosegue la dirigente dell'Ats Brescia –. La ringrazio per la disponibilità e la collaborazione di questi giorni e desidero esprimere la vicinanza di Ats alla famiglia e all'intera comunità per il tragico evento che vi ha colpito».