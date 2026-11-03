Morte della maestra Mira a Montichiari, profilassi antibiotica conclusa

Si è tornati a scuola senza la maestra Mira Jovovic, strappata ai «suoi» bimbi e ai suoi cari, con il sospetto di una meningite batterica da meningococco, che è in corso di accertamento da parte delle autorità sanitarie.
La vicenda
«Tutti i 125 bambini della scuola dell’infanzia nonché i membri del personale docente e ausiliario entrati in contatto con la maestra Mira sono stati sottoposti alla procedura preventiva di profilassi antibiotica entro il tardo pomeriggio di domenica scorsa – ha detto ieri Pieranna Zambelli, la presidente della scuola paritaria dell’infanzia San Giovanni Battista di Vighizzolo, dove insegnava la 53enne, deceduta sabato scorso –. Coordinandoci con l’Ats e lavorando ad oltranza nella serata di sabato, siamo riusciti a convocare tutti il più rapidamente possibile. Sottolineo che ciò riguarda solo la scuola dell’infanzia, mentre il nido non c’entra nulla perché non è coinvolto».
Comprensibilmente le famiglie erano preoccupate: «Le abbiamo rassicurate sul fatto che la scuola rimanesse aperta, in conseguenza alle indicazioni dell’Ats Brescia che ha confermato che non c’era bisogno di alcuna chiusura». Conferma che arriva anche dall’informativa distribuita dall’Ats sulla quale si legge: «Dal momento che il batterio è poco resistente nell’ambiente esterno è sufficiente una buona ventilazione dell’ambiente e le normali operazioni di pulizia quotidiane». «Oggi (ieri, ndr) – prosegue Zambelli – le famiglie ci risultavano tranquille. Alcuni genitori, in base agli orari di somministrazione, sono venuti a dare l’antibiotico previsto dalla profilassi e i bambini stanno bene».
Il dolore
Nelle parole della presidente il pensiero va al dolore: «Stiamo trovando il modo più giusto per raccontare l’accaduto ai bambini e a tal fine abbiamo incaricato una psicologa affinché se ne occupi. Poi ci sarà modo di organizzare un momento dedicato a Mira, per ricordarla insieme». Ripercorrendo la tragica vicenda, da quanto appreso, tutto è iniziato venerdì scorso: la maestra il pomeriggio ha salutato i bambini e i loro genitori, dando appuntamento al lunedì. Un lunedì che non è mai arrivato. Come riportato anche dal sindaco Marco Togni, venerdì sera la maestra ha iniziato ad avvertire problemi di salute, peggiorati in maniera fulminea, tanto che sabato i familiari hanno chiamato i soccorsi, ma in giornata è sopraggiunto il decesso, con il sospetto di una meningite batterica.
Le autorità sanitarie, quindi, si sono subito mobilitate e, come reso noto dall’Ats Brescia, hanno individuato 180 persone, tra adulti e minori, che hanno avuto contatti stretti; già da sabato sera sono iniziate le procedure di profilassi con la somministrazione del farmaco.