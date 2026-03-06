«M come Montagna»: al Brixia Forum due giorni sulla vita d’alta quota

La montagna piace sempre di più e il turismo legato all’alta quota continua a crescere. Secondo il Rapporto Montagne Italia realizzato da Uncem con Ipsos, il 90% degli italiani considera le aree montane una grande attrattiva turistica e oltre la metà le vede anche come luoghi ideali in cui vivere. In questo contesto nasce a Brescia «M come Montagna», la nuova kermesse promossa da Pro Brixia, l’azienda speciale della Camera di Commercio di Brescia, che il 14 e 15 novembre porterà al Brixia Forum una manifestazione interamente dedicata al mondo della montagna tra turismo, sport, enogastronomia e innovazione.

«Vogliamo offrire alla città un evento capace di unire passione, cultura e opportunità per tutto il sistema legato alla montagna» spiega Roberto Zini, presidente di Pro Brixia. «Il turismo montano è una risorsa strategica per il nostro territorio» aggiunge Roberto Saccone, presidente della Camera di Commercio di Brescia.

La rassegna nasce dalla forte vocazione montana della provincia bresciana – con un terzo del territorio oltre i 600 metri di quota – e punta a raccontare la montagna a 360 gradi: cammini, trekking, cicloturismo, arrampicata, agricoltura di quota e nuove tecnologie. Al Brixia Forum troveranno spazio stand di destinazioni turistiche, operatori dell’accoglienza, guide alpine, aziende di attrezzature tecniche e abbigliamento outdoor, produttori agroalimentari e realtà legate al benessere e alla mobilità sostenibile.

La presentazione di «M come Montagna» - © www.giornaledibrescia.it

Accanto all’area espositiva sono previsti spazi esperienziali con parete di arrampicata indoor, bike experience, ski lab e vertical experience. In programma, inoltre, un adventure stage dedicato a racconti di imprese e viaggi in quota, e un calendario di incontri tecnici su temi come sicurezza, agricoltura e gestione dei flussi turistici.

I presenti

Alla presentazione dell’iniziativa, ieri, erano presenti anche l’assessore regionale Giorgio Maione, la consigliera provinciale Caterina Lovo Gagliardi e l’assessora comunale Camilla Bianchi, che hanno sottolineato il valore dell’iniziativa per il territorio. «Un appuntamento che contribuirà a raccontare la ricchezza della montagna bresciana» ha osservato Andrea Mattia Maggioni, vicepresidente di Visit Brescia.

«La montagna è un patrimonio da conoscere e rispettare» ha aggiunto Renato Veronesi, presidente del Cai Brescia. Ai due giorni parteciperanno anche università e filiere produttive. «Condivideremo le esperienze dell’alleanza universitaria europea Unita» ha spiegato Silvia Clara Giliani dell’Università di Brescia, mentre Laura Facchetti, presidente di Coldiretti Brescia, ha ricordato che «dietro ogni prodotto di montagna c’è lavoro e identità».

«La montagna è una leva strategica anche per l’ospitalità delle nostre valli» è stata l’osservazione di Alessandro Fantini, presidente di Federalberghi Brescia. Matteo Massardi, presidente della rete dei Negozi sportivi indipendenti, ha annunciato «un village dedicato alle novità dell’outdoor».