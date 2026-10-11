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Lumezzane: via Ruca è più larga, ora i Tir viaggiano nei due sensi

Completato l'intervento da oltre un milione di euro per migliorare l'accesso e il transito alla zona industriale
Angelo Seneci
Via Ruca è stata allargata più del previsto - © www.giornaledibrescia.it
Via Ruca è stata allargata più del previsto - © www.giornaledibrescia.it

Dopo anni di progettazione e lavori, è stato completato l’allargamento di via Ruca, uno dei principali collegamenti tra il centro di Lumezzane e la zona industriale. Un intervento da oltre un milione di euro che ha permesso di ampliare la carreggiata, migliorando la sicurezza e la circolazione, soprattutto quella dei mezzi pesanti.

Addirittura più larga

«Siamo riusciti a ottenere un allargamento persino superiore rispetto a quello previsto nel progetto iniziale», sottolinea il sindaco Josehf Facchini, che chiarisce anche le ragioni dei tempi di realizzazione. «Per completare l’intervento era necessario istituire il senso unico alternato. Abbiamo quindi scelto di eseguire i lavori più invasivi durante il mese di agosto, approfittando della chiusura estiva di molte aziende per ridurre al minimo i disagi alla circolazione. Non si è trattato di ritardi, ma di una scelta ponderata e precisa».

L’opera risponde soprattutto alle esigenze delle attività produttive della zona, che da tempo chiedevano un collegamento più agevole e sicuro. «Ora i mezzi pesanti possono transitare contemporaneamente in entrambe le direzioni, senza doversi fermare per consentire il passaggio di quelli provenienti dal senso opposto, come accadeva in precedenza, soprattutto durante i mesi invernali», spiega Facchini.

Il transito più facile e più sicuro anche per i mezzi pesanti - © www.giornaledibrescia.it
Il transito più facile e più sicuro anche per i mezzi pesanti - © www.giornaledibrescia.it

Il contributo di molti

Il finanziamento è stato reso possibile grazie al contributo di diversi soggetti: 350mila euro sono stati stanziati dal Comune, 400mila dal Ministero delle Infrastrutture, grazie all’interessamento del senatore Stefano Borghesi e del presidente del Consiglio comunale Giacomo Zobbio, 150mila dagli imprenditori locali e altrettanti dalla Comunità montana.

L’allargamento di via Ruca rientra in un progetto più ampio di riqualificazione della viabilità, in particolare di quella a servizio della zona industriale, che comprende anche il sottopasso di via Mainone, realizzato due anni fa.

Guardando al futuro

Il prossimo passo sarà la costruzione di una seconda strada di accesso alla zona produttiva, per la quale il Governo ha stanziato 14 milioni di euro. L’opera, prevista nell’ambito del prolungamento della bretella autostradale della Valtrompia, collegherà via Cefalonia, nella zona Pip 2, a via Mainone, in località Faidana.

«Dopo anni di ipotesi, progetti e ricerca dei finanziamenti, sono finalmente arrivate le risorse necessarie», conclude Facchini, rivendicando il lavoro dell’Amministrazione comunale e l’impegno di Borghesi e Zobbio per migliorare i collegamenti con uno dei principali poli produttivi della Valtrompia.

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