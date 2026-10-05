Numerica Sales Academy 2026: dalla formazione al mondo del lavoro

Diventare un buon venditore significa imparare a conoscere sé stessi e gli altri, comunicare in modo efficace e costruire relazioni di fiducia. Per chi vuole scoprire da vicino questa professione, sono aperte le iscrizioni alla «Numerica Sales Academy 2026», il percorso formativo gratuito dedicato a neodiplomati e neolaureati che vogliono avvicinarsi al mondo delle vendite.
Promossa da Numerica – Editoriale Bresciana (Giornale di Brescia, Teletutto e Radio Bresciasette), l’Academy torna quest’anno con una formula ancora più ricca e concreta, che affianca alla formazione attività pratiche, orientamento e un confronto diretto con le aziende.
- Come partecipare
- Le fasi della Sales Academy
- I formatori
- Le aziende partner
- L’evento di presentazione
- Come iscriversi all’Academy
Come partecipare
La Numerica Sales Academy 2026 si svolgerà dal 16 al 25 novembre, dalle 9 alle 13, per un totale di oltre 20 ore di formazione gratuita.
Il percorso è rivolto a neodiplomati e neolaureati che vogliono conoscere più da vicino il lavoro nel settore commerciale, sviluppare nuove competenze e capire se questa professione può essere adatta alle proprie aspirazioni.
Le fasi della Sales Academy
Il percorso si articola in tre fasi: «Explorer», «Connector» e «Master».
Explorer è il primo passo: un percorso per conoscere più da vicino il mondo delle vendite, acquisire maggiore consapevolezza delle proprie capacità e lavorare sulle soft skills e sulle tecniche di comunicazione e vendita.
La grande novità del 2026 riguarda soprattutto «Connector»: attraverso role play, simulazioni e case study specifici, i ragazzi potranno mettersi alla prova e confrontarsi direttamente con le aziende, conoscendo in maniera più concreta e interattiva il lavoro nel settore commerciale.
Il percorso prevede inoltre momenti di coaching individuale e orientamento, per aiutare ciascun partecipante a mettere a fuoco caratteristiche, aspirazioni e potenzialità professionali.
La fase «Master», infine, porta i partecipanti ancora più vicino alle aziende e alle opportunità professionali: i ragazzi potranno sostenere colloqui con Numerica e con le aziende partner, entrando in contatto con realtà del territorio alla ricerca di nuovi talenti.
I formatori
Ad accompagnare i partecipanti saranno professionisti che affronteranno il mondo delle vendite da prospettive diverse e complementari.
Con Fabio Rocca il lavoro partirà dalla consapevolezza personale, dalla motivazione e dalla capacità di entrare in relazione con gli altri. Come spiega il formatore, il percorso vuole «offrire elementi concreti per comprendere se e come questa professione possa avere a che fare con chi siamo, con ciò in cui crediamo e con ciò che vogliamo diventare».
Con Silvia Cusmai di Incitement Italy saranno invece affrontati temi come psicologia della vendita, tecniche di vendita efficaci e persuasive, calibrazione nella comunicazione e «il bello della partita Iva».
Le aziende partner
La Numerica Sales Academy 2026 coinvolge direttamente aziende interessate a conoscere nuovi talenti e a offrire ai partecipanti uno sguardo concreto sulle opportunità professionali nel mondo delle vendite.
Tra queste ci sono Piramis Group, che ha scelto l’Academy per «investire sui giovani talenti del territorio e offrire loro opportunità concrete», e Saef, attiva nei servizi alle imprese, che punta anche a potenziare la propria squadra di consulenti commerciali.
Partner del progetto è anche Generali Brescia Castello, che segue oltre 25.000 clienti con più di 100 persone: «Crediamo fortemente nei giovani, nel loro talento e nelle loro potenzialità. Vogliamo offrire loro non semplicemente un’opportunità professionale, ma un vero percorso di formazione e crescita».
Al progetto collabora inoltre Confcommercio Brescia, a supporto dei giovani interessati all’autoimprenditorialità e all’avvio dell’attività.
L’evento di presentazione
Vuoi capire meglio come funziona la Sales Academy prima di iscriverti? Martedì 27 ottobre alle 18.30 è in programma un evento di presentazione gratuito presso VITA, in Piazzale Arnaldo 21 a Brescia. Sarà l’occasione per conoscere dal vivo i formatori, scoprire come si svolgerà la Numerica Sales Academy 2026, approfondire i contenuti del percorso e capire quali competenze sarà possibile sviluppare. Chi lo desidera potrà inoltre iscriversi all’Academy.
La partecipazione all’evento è gratuita, previa iscrizione.
Prenota ora il tuo posto all’evento
Come iscriversi all’Academy
Al termine del percorso tutti i partecipanti riceveranno un attestato di frequenza.
La partecipazione alla Numerica Sales Academy 2026 è gratuita e i posti sono limitati. Se hai appena terminato gli studi e vuoi scoprire da vicino il mondo delle vendite, iscriviti ora e riserva il tuo posto in aula.
Per ulteriori informazioni e iscrizioni visita la pagina dedicata alla Numerica Sales Academy 2026, scrivi a segreteria@numerica.com o chiama lo 030.3740228.