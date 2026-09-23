Autostrada Valtrompia, 14 milioni per unire la zona industriale di Lumezzane

Quattordici milioni di euro, a copertura dell’intero costo dell’opera, per costruire la seconda strada di accesso alla zona industriale di Lumezzane, opera di prolungamento della bretella autostradale della Valtrompia. Dopo anni di ipotesi, progetti e ricerca dei finanziamenti, da Roma è arrivato il via libera alle risorse per realizzare il collegamento tra via Cefalonia, nel Pip 2, e via Mainone, in località Faidana.
La conferma è contenuta nel decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4 settembre: il Comune di Lumezzane aveva chiesto di accedere al fondo nazionale per un importo complessivo di 14 milioni e il finanziamento è stato assegnato integralmente. Una cifra che si aggiunge ai 4 milioni destinati nei giorni scorsi alla città nell'ambito delle opere compensative legate al raccordo autostradale della Valtrompia.
La nuova infrastruttura punta a risolvere uno dei principali nodi della viabilità della zona produttiva valgobbina. Il progetto prevede infatti un secondo collegamento, alternativo a quello esistente, che permetterà di raggiungere direttamente via Mainone da via Cefalonia. L'obiettivo è creare una viabilità «ad anello», distribuendo diversamente il traffico di auto e soprattutto mezzi pesanti e alleggerendo via Ruca, oggi servita da un unico accesso. Un'alternativa che avrebbe anche una funzione di sicurezza in caso di emergenze: resta nella memoria quanto accaduto durante l'incendio alla Sil, quando la viabilità dell'intera area finì paralizzata.
Il finanziamento arriva al termine del lavoro portato avanti negli ultimi anni sul progetto, già sottoposto alla Provincia di Brescia, che nel 2025 aveva espresso una valutazione positiva sull'opera. Il collegamento era poi entrato nel più ampio dossier relativo ai possibili prolungamenti del raccordo autostradale della Valtrompia.
Le reazioni
«Il nostro impegno sulle opere di prolungamento della bretella non si è mai fermato – commenta il senatore Stefano Borghesi –. Ci stiamo lavorando da anni insieme a Giacomo Zobbio e anche stavolta questo lavoro ha dato i suoi frutti». Borghesi ringrazia il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti «per la firma sul decreto che sblocca le risorse» e il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini per l'attenzione riservata al dossier.
Soddisfatto anche il presidente del Consiglio comunale di Lumezzane Giacomo Zobbio, che aveva seguito il progetto anche durante l'esperienza in Provincia: «Aver conquistato 14 milioni di investimento per la mia terra è un orgoglio. Questo risultato è frutto di un lavoro di squadra che ha coinvolto anche l'Amministrazione Facchini, visto che iniziammo insieme a progettare quest'opera anni fa». Il beneficio, sottolinea, riguarderà «le imprese e i mezzi pesanti, ma anche le migliaia di lavoratori che ogni giorno vanno e vengono dalla città».
Lumezzane
Per il sindaco Josehf Facchini il conto sale così a 18 milioni di euro ottenuti nel giro di pochi giorni, sommando i 14 milioni della nuova strada ai 4 delle opere compensative. «Sapevamo che realizzare quest'opera sarebbe stato difficile, soprattutto per l'ammontare delle risorse necessarie – afferma –. Ora che abbiamo la conferma dei fondi avvieremo tutte le pratiche necessarie e procederemo con le attività senza perdere tempo».
La seconda strada della zona industriale rappresenta uno degli interventi inseriti nel disegno più ampio di potenziamento della viabilità collegata al raccordo autostradale della Valtrompia, insieme al progetto di raddoppio della Sp 19. Per Lumezzane, però, il passaggio decisivo è arrivato: i 14 milioni necessari alla realizzazione dell'opera sono ora finanziati.