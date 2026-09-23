Autostrada Valtrompia, 14 milioni per unire la zona industriale di Lumezzane

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Da Roma è arrivato il via libera alle risorse per realizzare il collegamento tra via Cefalonia, nel Pip 2, e via Mainone, in località Faidana. Borghesi: «Grazie ai ministri Giorgetti e Salvini»

Un’inchiesta sulla diffusione dei ritocchi estetici e sui cambiamenti nel rapporto con il corpo, l’identità e l’idea di bellezza.

I grandi casi della cronaca nera e giudiziaria che hanno varcato i confini della provincia e sono diventati casi nazionali