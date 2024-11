Lumezzane, da Roma arrivano 400mila euro per ampliare via Ruca

Via Ruca, unico collegamento viario della zona industriale percorribile anche dagli autoarticolati, ha ricevuto dal Ministero delle Infrastrutture di concerto con quello dell’Economia e delle Finanze, 400mila euro, che verranno investiti nell’allargamento dell’importante arteria locale. Questo in linea con il progetto che l’Amministrazione comunale ha steso per migliorare la viabilità da e verso la zona industriale.

La politica

«Dell’operazione in questione – spiega il senatore bresciano della Lega, Stefano Borghesi –, ci siamo interessati come Lega e Matteo Salvini ha assicurato la propria attenzione. Questi 400mila euro sono l’ennesima dimostrazione dell’interessamento alle esigenze del territorio e del supporto concreto agli amministratori locali da parte della Lega, che ancora una volta passa dalle parole ai fatti e si dimostra sindacato del territorio».

Un’azione importante per ottenere la somma è stata svolta dal presidente del Consiglio comunale Giacomo Zobbio, che aveva segnalato l’importanza di questi lavori per il territorio già quando era delegato in Provincia, in materia di viabilità. «Insieme al senatore Borghesi, avevamo valutato il modo migliore per procedere. Un sincero ringraziamento va a lui e parimenti a Salvini, che ancora una volta si dimostra amico di Lumezzane e dei lumezzanesi. Da parte mia, sono felice di aver dato il mio contributo per questo importante risultato».

L’Amministrazione comunale – ricordiamo – aveva spostato una importante somma dal progetto di allargamento di via Ruca a favore della scuola Caduti per la Patria, che necessita di finire i lavori legati a problemi sopraggiunti.

Risorse

«Avevamo fissato la realizzazione dell’allargamento – dice il vicesindaco Claudio Gnutti – con la programmazione delle opere pubbliche nel 2023 per un intervento complessivo di 875mila euro. La copertura finanziaria era stata trovata alla fine dello scorso anno unendo alla somma raccolta dagli imprenditori (141.610 euro) 305mila euro dall’avanzo di amministrazione e altri 428.390 euro recuperati con un mutuo. Avevamo affidato l’incarico di progettazione nel novembre dello scorso anno, approvando il progetto di fattibilità tecnico-economica per acquistare un immobile privato che, abbattuto, permetteva l’allargamento di Via Ruca».

I procedimenti successivi per l’allargamento della strada erano stati quindi interrotti, con la promessa che sarebbero ripresi appena possibile. La somma di 400mila euro diventa un importante incentivo in tal senso.