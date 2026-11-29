L’atmosfera è già quella delle feste. D’altronde all’arrivo di Babbo Natale manca ormai meno di un mese. Le luminarie sono accese, le bancarelle natalizie che fanno bella mostra di sé in piazza della Vittoria sono già affollate. Il villaggio del Natale allestito all’ombra del palazzo delle Poste ieri ha aperto ufficialmente i battenti con l’inaugurazione e il taglio del nastro alla presenza della sindaca, Laura Castelletti e dell’assessore al Commercio, Andrea Poli.
La Marching band di Bedizzole si esibisce per la gioia di grandi e piccini che la attorniano mentre i musicisti suonano abbigliati nelle loro divise nere e verdi. Sono ben 55 le casette con prodotti artigianali e gastronomici, addobbi e oggettistica per decorare la casa e abbigliamento per la stagione invernale: saranno aperte fino a domenica 27 dicembre, ma il calendario di «Buon Natale Brescia» approntato dalla Loggia proseguirà fino al 10 gennaio.
Aria di festa
«È una sfida che abbiamo lanciato lo scorso anno – ricorda l’assessore comunale al Commercio, Andrea Poli –. Siamo passati da 35 a 55 bancarelle quindi significa che l’iniziativa ha avuto successo. Siamo contenti di rafforzare con i mercatini natalizi l’offerta commerciale del centro».
Il villaggio ogni weekend proporrà attività e laboratori per i bambini ma non solo. La sindaca Laura Castelletti aggiunge soddisfatta: «Abbiamo scelto di festeggiare assieme l’avvicinamento a Natale. Sabato scorso abbiamo inaugurato l’accensione delle luminarie natalizie, oggi (ieri, ndr) siamo qui per il mercatino. Poi ci sono gli spazi in piazza Tebaldo Brusato, con il Brixia Christmas Park e al parco Tarello dove si trova la seconda pista di pattinaggio sul ghiaccio. L’altra è in piazza Mercato. I tempi che stiamo vivendo sono difficili e stare con gli altri aiuta».
Tra le casette ci sono anche quelle di tre associazioni, l’Abe, l’Associazione Bambino Emopatico da tanti anni a fianco dell’Oncoematologia pediatrica del Civile, Croce Rossa e East Lombardy, il brand che riunisce le province di Brescia, Bergamo, Mantova e Cremona con i loro ristoratori e produttori.
Tra i bar
I commercianti di piazza Vittoria sono soddisfatti di vedere la piazza più viva grazie ai mercatini di Natale. «Certamente pensiamo che ci porti più clientela, anche durante la settimana», conferma un barista. «Ovviamente dipende dai giorni ma la gente gira e la piazza è più piena – commenta un altro –. C’è anche un rapporto di amicizia con i commercianti delle bancarelle che vengono da noi per bere e mangiare qualcosa».
C’è pure una nuovo bar fresco di apertura. «Abbiamo aperto da tre settimane - spiegano – ma siamo contenti perché siamo stati coinvolti nell’iniziativa. Anche il modo in cui sono state allestite le bancarelle aiuta». La piazza in effetti si riempe sempre di più con il passare del tempo. Il mercatino con le casette di legno fa respirare decisamente il clima del Natale. Si passeggia, si degustano bevande calde, si assaggiano prodotti tipici e si fa anche qualche acquisto per i regali. È decisamente «Buon Natale Brescia!».