La ruota panoramica di 32 metri prevista al parco Tarello per le festività natalizie non sarà installata. A fermare il progetto sono state le condizioni del terreno, reso non idoneo dal maltempo degli ultimi giorni. Una decisione presa dall’organizzatore per ragioni di sicurezza, dopo un confronto con l’Amministrazione comunale che ha cercato possibili soluzioni per consentire comunque l’arrivo dell’attrazione.
La rinuncia riguarda una delle novità annunciate per il Natale al Tarello, ma non cambia il resto del programma. Restano confermati la pista di pattinaggio e il villaggio natalizio, mentre il calendario delle iniziative si arricchisce di oltre 50 appuntamenti gratuiti dedicati a bambini e famiglie.
L’Amministrazione precisa che la ruota panoramica non rientrava in un appalto comunale, ma era legata a una richiesta di occupazione di suolo pubblico. Il rischio d’impresa era interamente a carico dell’organizzatore, che ha assunto la responsabilità della rinuncia. La mancata installazione, dunque, non comporterà costi per il Comune. «Tenevamo molto alla ruota panoramica e abbiamo cercato fino all’ultimo una soluzione che ne consentisse l’installazione in sicurezza», spiega l’assessore al Marketing urbano Andrea Poli. Le difficoltà tecniche legate alle condizioni del terreno non hanno però permesso di procedere. «Quando è stato chiaro che avremmo dovuto rinunciarci, ci siamo chiesti come dare comunque alle famiglie il Natale al Tarello che avevamo immaginato», aggiunge Poli. Da qui la scelta di puntare ulteriormente sulle iniziative rivolte ai più piccoli, con l’obiettivo di fare del parco un punto di riferimento per le famiglie durante le vacanze. «Mi piace pensare che per tante famiglie il Tarello possa diventare un luogo abituale delle vacanze», conclude l’assessore.
I 50 appuntamenti per bambini e famiglie
Il programma natalizio al parco Tarello si concentrerà sulla casa di Babbo Natale, che aprirà dal primo dicembre al 6 gennaio e ospiterà laboratori creativi, letture, spettacoli e piccole rappresentazioni. Le iniziative accompagneranno le famiglie per tutto il periodo delle feste, con appuntamenti pensati per offrire occasioni di gioco e condivisione. Fino al 20 dicembre, quando termineranno le scuole, le attività si svolgeranno nei fine settimana. Durante le vacanze natalizie, invece, il calendario si estenderà anche ai giorni infrasettimanali.
Tra gli appuntamenti annunciati c’è la già citata festa per il 31 dicembre, pensata per i più piccoli, che potranno salutare l’anno passato prima di mezzanotte. Nel pomeriggio dell’ultimo dell’anno è previsto uno spettacolo per festeggiare insieme l’arrivo del nuovo anno, coinvolgendo bambini e bambine insieme a genitori, nonni e amici.