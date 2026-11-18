Natale al Tarello: niente ruota panoramica, ma confermati pista e villaggio

Il maltempo ha reso il terreno inadatto all’installazione dell’attrazione alta 32 metri, ma restano in programma il pattinaggio e il villaggio natalizio, con oltre 50 appuntamenti gratuiti per bambini e famiglie

18 novembre 2026 2 ' di lettura

La pista di pattinaggio in centro a Brescia negli scorsi anni - Foto Comune di Brescia/Davide Brunori Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti Natale 2026parco Tarello Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...