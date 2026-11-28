Una comunità che si mette in cammino grazie a istituzioni e associazioni, creando nuove tradizioni. È la sintesi dell’anno culturale di Rodengo Saiano, che ora si prepara a un dicembre intenso tra la festa del Santo Patrono, il merito scolastico e il Natale. I festeggiamenti si apriranno domenica 6 dicembre per san Nicola di Bari, Patrono del paese. Dalle 9 alle 19 i Chiostri dell’Abbazia Olivetana ospiteranno i Mercatini di Natale, animati dagli Zampognari di Valtrompia Stefano Grazioli e Daniele Mazzoleni, dall’aperitivo in musica delle 11.45 offerto da Oltre l’Immagine e dalle esibizioni pomeridiane di Accademia Musicale Stricker e Musical-Mente.
Gli Alpini cureranno lo stand gastronomico con vin brulè, castagne e spiedo d’asporto. Nella Chiesa dell’Abbazia si terranno poi la Santa Messa alle 18 e, alle 20.30, il concerto del Corpo Musicale Raineri per inaugurare le festività. Fitto il programma di sabato 12 dicembre.
Alle 17 in Sala Consiliare l’Amministrazione consegnerà i premi di studio 2025/2026 agli studenti meritevoli di scuole secondarie e università: un impegno da 15mila euro, cui si aggiungono altri 15mila euro per erogare i contributi agli studenti delle scuole superiori che utilizzano i trasporti (il 29 novembre sarà pubblicato l’avviso pubblico per le famiglie). In serata, alle 19.30, ritrovo al parcheggio Coop di via Lombardia per la Serata di Santa Lucia: la Santa, con l’asinello, accompagnerà i bambini alle Scuole Medie per lo spettacolo con Fata Smemorina, tra dolci e bevande offerte dagli Alpini. Alle 20.30 all’Auditorium San Salvatore si terrà invece il Concerto di Natale del Coro Rossini.
La musica tornerà domenica 13 dicembre alle 17 alla Palestra Polivalente con il concerto natalizio della banda giovanile Tus Band. Sempre alla Polivalente, domenica 20 dicembre alle 16.30, il «Natale delle Associazioni e del Volontariato» con il concerto «La Memoria del Suono» del Vicky & Oz Alma Duo e un brindisi finale.