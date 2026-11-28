Corte Franca si prepara a vivere la magia delle feste con un ricco calendario di appuntamenti pensati per coinvolgere cittadini e visitatori di tutte le età. Promosso e realizzato dall’Amministrazione comunale insieme alle realtà associative del territorio, il programma di dicembre unisce spiritualità, musica dal vivo e momenti di condivisione nelle diverse frazioni del comune franciacortino. La rassegna prenderà il via venerdì 4 dicembre alle 20.30 in Sala Civica con l’incontro culturale organizzato dall’associazione Progetto Civico Corte Franca dal titolo «Francesco, la santità di un semplice che sapeva amare», affidato a padre Fiorenzo Emilio Reati, rettore della chiesa del Sacro Cuore di San Pietroburgo e professore di filosofia all’Università statale della città russa.
Domenica 6 dicembre entrerà nel vivo la tradizione. Alle 14.30 la Chiesetta di Sant’Afra a Colombaro ospiterà l’inaugurazione della mostra di presepi, visitabile poi dalle 14.00 alle 17.00 anche l’8, 13, 20 e 27 dicembre e il 3 e 6 gennaio 2027. Alle 17.30 ci si sposterà in Piazza di Franciacorta per l’accensione dell’Albero di Natale e delle luminarie, animata dal Gruppo Zampognari di Corte Franca con tè e vin brulè offerti da Promocortefranca.
Musica
Grande protagonista sarà la musica. Lunedì 7 dicembre alle 20.30 il Borgo Antico San Vitale di Borgonato ospiterà il Gospel Time Choir di Nuvolera. Martedì 8 dicembre alle 16.30, nella Chiesa di Borgonato, si terrà il Concerto natalizio all’organo del maestro Andrea Vezzoli, a cura della Corale San Vitale e del Gruppo Alpini di Borgonato. Venerdì 11 dicembre alle 20.30 l’Auditorium accoglierà Note di Luce della Scuola di Musica di Corte Franca, mentre domenica 20 dicembre alle 16.00 toccherà al Concerto di Natale del Gruppo Musicale Don Giulio Marini.
Famiglie
Spazio alle famiglie domenica 13 dicembre, dalle 14.30 in Piazza di Franciacorta, con Aspettando Santa Lucia insieme a Promocortefranca e agli zampognari. Gran finale lunedì 28 dicembre alle 20.30 in Auditorium con la consegna della Costituzione Italiana ai neo maggiorenni del paese, accompagnata dall’arpa di Chiara Brun e seguita da un buffet augurale. In quella occasione verrà consegnata anche una lettera della Croce Rossa italiana per sensibilizzare alla donazione del sangue, alla presenza dei responsabili locali della Cri.