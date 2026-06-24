Machina Lonati e Audiofonetica: in Commissione sì unanime ai progetti

Una nuova «Cittadella della formazione» per l’Its Academy Machina Lonati in via Cefalonia e il raddoppio dei posti nido alla scuola Audiofonetica di Mompiano. Sono i due interventi di interesse pubblico esaminati ieri dalla Commissione urbanistica della Loggia, chiamata a esprimersi su due progetti destinati a rafforzare l’offerta formativa cittadina.
La pratica di maggiore rilievo riguarda l’Its Academy Machina Lonati, pronta ad ampliare la propria presenza nell’area di via Cefalonia, accanto all’ex Carnevali, all’interno del comparto urbanistico «Brescia Sud - Banca d’Italia». Qui sorgerà quella che la fondazione definisce una vera e propria «Cittadella della formazione», un nuovo polo dedicato alla formazione e alla ricerca applicata finalizzata alla preparazione di figure professionali altamente specializzate a supporto del tessuto produttivo locale.
Modificare la convenzione
Come spiegato dall’assessora all’Urbanistica Michela Tiboni, «i terreni sono di proprietà di Intesa Sanpaolo, che concederà il diritto di superficie per trent’anni, prorogabili per ulteriori dieci, alla fondazione senza scopo di lucro che gestisce l’Its». Per consentire l’intervento, sarà necessario modificare la convenzione urbanistica attuale, dal momento che il piano attuativo approvato nei primi anni Duemila prevedeva esclusivamente funzioni direzionali e residenziali. La Giunta propone quindi di riconoscere formalmente la destinazione dell’area a servizio per l’istruzione superiore. L’intervento verrà realizzato per fasi, anche grazie a un importante contributo regionale già assegnato per il primo lotto.
Contestualmente saranno rivisti anche gli impegni convenzionali: verrà realizzata una prima porzione della piazza pubblica prevista dal piano, mentre per la sistemazione definitiva della piastra adiacente dovrà essere presentato entro sei mesi uno specifico progetto da condividere con l’Amministrazione. Sul progetto si è registrata una sostanziale convergenza tra gli amministratori.
Via libera anche all’ampliamento del nido di Audiofonetica, in via Sant’Antonio, a Mompiano. La Fondazione Bresciana per l’educazione Monsignor Cavalleri ha infatti chiesto di raddoppiare la capacità della struttura, passando dagli attuali 16 a 32 posti. L’intervento prevede la realizzazione di circa 200 metri quadrati aggiuntivi al piano terra, ottenuti attraverso la demolizione di alcuni garage esistenti. Poiché l’immobile ricade all’interno di un nucleo storico minore, sarà necessario ricorrere alla deroga prevista dalla normativa regionale per i servizi di interesse pubblico.
Nel corso del dibattito il presidente della Commissione, Fabio Capra, ha ricordato l’evoluzione del polo di Audiofonetica e l’importanza di ampliare l’offerta di posti nei nidi cittadini. Parere favorevole è stato espresso anche dalla consigliera di Fratelli d’Italia, Mariachiara Fornasari, mentre Andrea Curcio ha richiamato la necessità di continuare a investire nei servizi per la fascia 0-3 anni. Al termine del confronto la Commissione ha espresso all’unanimità parere favorevole a entrambe le delibere.