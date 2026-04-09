Scuola Audiofonetica, l’asilo nido raddoppia con una nuova struttura

L’asilo nido della scuola Audiofonetica di via Sant’Antonio 51, a Mompiano raddoppia, passando – con l’avvio della prossima stagione, in settembre – ​​​​​​da una capienza di 16 posti a una di 32 grazie alla realizzazione di un nuovo edificio, progettato in continuità architettonica con il complesso esistente «in maniera da integrarsi armonicamente nel contesto scolastico dell’Audiofonetica e nel paesaggio circostante» spioega una nota della scuola.

La struttura sarà realizzata con tecnologia costruttiva in legno, caratterizzata da elevate prestazioni termoisolanti e da soluzioni impiantistiche all’avanguardia. In particolare, sono previsti sistemi radianti a pavimento per il riscaldamento e il raffrescamento, affiancati da un impianto di deumidificazione in grado di garantire un elevato comfort interno.

Nuovo tassello

«Ampie superfici vetrate – spiega la dirigenza della scuola – metteranno in relazione diretta gli spazi interni con le aree verdi esterne di pertinenza del nido, favorendo la continuità visiva e funzionale con il giardino». L’intervento complessivo prevede inoltre la riqualificazione dell’edificio esistente, che sarà adeguato e rinnovato in coerenza con il linguaggio architettonico dell’intero complesso scolastico.

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L’ampliamento rappresenta un ulteriore passo nel percorso della Fondazione Cavalleri Ets, ente gestore dell’Audiofonetica, da sempre impegnata nella qualità dei servizi educativi e nella crescita delle nuove generazioni. Nell’intento dei gestori, «l’intervento unisce attenzione pedagogica, qualità architettonica e inserimento armonioso nel contesto urbano, confermando il ruolo dell’Audiofonetica come punto di riferimento per l’educazione nel territorio bresciano». La costruzione del nuovo Nido rientra in un progetto complessivo di ampliamento e riqualificazione di tutta la scuola, che ha visto nell’estate scorsa l’acquisizione dell’intero complesso immobiliare, la ristrutturazione di ulteriori 1.500 metri quadrati interni, la realizzazione di nuovi spazi verdi e, ora, la nuova opera.

«Il progetto – ricorda una nota della scuola – è stato reso possibile anche grazie al sostegno di Intesa Sanpaolo. Nel 2027/28 la Fondazione Cavalleri Ets ha in programma il completamento del progetto complessivo, realizzando un altro ampliamento. Il progetto potrà essere completato se verranno reperiti altri contributi e pertanto la Fondazione Cavalleri si sta adoperando per sensibilizzare nuovi sostenitori». Info e iscrizioni: www.audiofonetica.it, 030.2004005, mail: segreteria@audiofonetica.it.