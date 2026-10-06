Iseo, code ai passaggi a livello, cantieri e semafori: viabilità in tilt

Non bastavano i passaggi a livello che da un anno causano code chilometriche: a complicare la situazione viabilistica si aggiungono anche i lavori in corso in via Roma, una strada percorsa da tutti coloro che devono transitare per il paese e, quindi, molto trafficata.
Via Roma, che già aveva due semafori pedonali, ora ne ha un terzo installato nella parte centrale per via di alcune opere di ripristino di una tubatura del gas, all’intersezione con via Carlo Bonardi.
Durante i mesi scorsi la stessa via ha visto più volte il senso di percorrenza alternato per scavi di vario genere, dalla fibra ai sottoservizi, tutti lavori necessari che si sono ripercossi sul traffico, già a singhiozzo.
Linea ferroviaria
Al tutto si aggiungono i treni ad un anno dal discusso potenziamento della linea Brescia-Iseo-Edolo con il servizio suburbano S31 e sedici nuove corse, oltre alle 51 già presenti. Lo scorso giugno i sindaci dei Comuni interessati dal passaggio della linea ferroviaria, e quindi penalizzati dalla frequente chiusura delle sbarre, avevano richiesto l’annullamento della S31 e il ripristino del servizio precedente, ma da Ferrovie Nord non è più arrivata alcuna conferma. «Avevamo già interpellato mesi fa sia Regione che Ferrovie Nord perché risolvessero in qualche modo questa situazione – afferma l’assessore Fabio Volpi –, ma a oggi non abbiamo avuto alcuna risposta».
Regione per domani ha organizzato la visita agli impianti di produzione e distribuzione di idrogeno di Edolo e Iseo realizzati da Ferrovie Nord, con la presenza del presidente di Regione Attilio Fontana. Per non farsi mancare nulla, ieri sono iniziati i lavori di asfaltatura su alcune strade iseane. L’avvio è stato in via Roma, traverse VI e VIII; poi, nei giorni successivi, si presume fino al 25 ottobre, saranno interessate via Carlo Bonardi, dall’incrocio con via Roma fino all’intersezione con traversa I, via Paolo VI e le centrali via Cerca e via Cavalli.
Le strade interessate dai lavori di asfaltatura, se non strettamente necessario, non verranno completamente chiuse, garantendo l’accesso ai residenti. La Polizia locale informerà preventivamente in caso di eventuali modifiche o chiusure delle strade. Agli automobilisti non resta che rassegnarsi e, dove possibile, scegliere percorsi alternativi. Altrimenti, come nei giorni scorsi, il tempo necessario per attraversare Iseo sarà sempre più lungo rispetto a un passato relativamente recente.