«InEdicola», sabato la festa per gli 80 anni della Repubblica

«Grandi radici» nella storia, «piccoli cittadini» che ricevono un testimone di impegno civile e solidarietà. Da chi? Da una comunità che si ritrova in un luogo simbolo dell’inclusione, lo spazio «InEdicola» di viale Rebuffone, l’edicola solidale acquistata dall’Editoriale Bresciana e gestita dalla cooperativa La Mongolfiera, realtà bresciana che si occupa di inclusione di persone con disabilità. L’appuntamento è per sabato 26 settembre dalle 9.30: si festeggerà un doppio compleanno, gli 80 anni della Repubblica e i 40 anni della Mongolfiera. E lo si farà con laboratori per i più piccoli, musicali e artistici, a cui potranno partecipare bambini delle scuole del quartiere.
L’evento
Il chiosco InEdicola è stato inaugurato a ottobre del 2024 e coinvolge persone con disabilità nella gestione dell’edicola, ma è anche un luogo di eventi e di presidio di comunità. «È un progetto dal valore sociale per vendere giornali e per promuovere iniziative culturali – spiega il presidente della cooperativa La Mongolfiera, Palmino Mancini –. Già l'anno scorso abbiamo fatto un'iniziativa nel parco aperta alla cittadinanza e al quartiere, quest'anno in occasione degli ottant'anni della Repubblica e del nostro quarantesimo anniversario, su spunto del prefetto di Brescia Andrea Polichetti, abbiamo voluto organizzare simbolicamente un evento per festeggiare i rispettivi compleanni».
Da qui il nome dell’evento: «Si chiama “Piccoli cittadini, grandi radici”, perché l’idea è far capire come l’esperienza di InEdicola, che è formativa per le persone con disabilità, lo sia anche dal punto di vista della cittadinanza, sia per le persone disabili che per i bambini».
Dopo gli interventi istituzionali, la mattinata proseguirà con laboratori per bambini: «Abbiamo l’appoggio dei comitati genitori delle scuole del quartiere, l’idea è lavorare sul concetto di cittadinanza portando il punto di vista di noi realtà del terzo settore. Faremo due laboratori, uno musicale gestito dall’associazione Musical-mente, con cui collaboriamo, e l’altro di natura artistica realizzato da noi. Coinvolgeremo i bambini chiedendo loro di dare un’interpretazione dei temi legati all’anniversario della Repubblica. Abbiamo scelto alcune parole da cui partire per il laboratorio, che sono libertà, lavoro ed eguaglianza, tre concetti fondamentali all'interno della nostra Costituzione».
Cultura
L’evento sarà gratuito e aperto a tutti. L’appuntamento è alle 9.30. Dopo i saluti istituzionali ci saranno i laboratori dedicati ai bambini, a cui seguirà, dalle 11.30 alle 12, la merenda. Oltre al presidente della Mongolfiera, interverranno anche il prefetto di Brescia, l’assessora alle Pari opportunità del Comune, Anna Frattini, e il vicedirettore del Giornale di Brescia, Carlo Muzzi.
Ci sarà spazio anche per sentire la voce degli utenti della Mongolfiera: «Nel mio intervento porterò anche l’interpretazione della ricorrenza data dalle persone con disabilità che seguiamo», spiega Mancini. «Credo che la cosa importante – conclude – sia che tutte queste esperienze e iniziative di promozione culturale siano in linea con ciò che La Mongolfiera fa da 40 anni, ovvero la promozione della diversità, con il coinvolgimento di diverse realtà – dalle istituzioni, come il Comune e la Prefettura, all’Editoriale Bresciana, oltre a ulteriori realtà del territorio. Io credo che sia in questo modo che poi si riesce a fare cultura e a dare un impatto a esperienze come questa».