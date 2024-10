«InEdicola», l’inaugurazione è una festa per tutti

«Una festa di tutti, un taglio del nastro per questa iniziativa solidale che apre nuovi orizzonti per la città con un entusiasmo che va oltre alla sola integrazione». Il presidente della cooperativa La Mongolfiera, Palmino Mancini, commenta così l'apertura ufficiale di «InEdicola»,l'edicola dei giardini di Viale Rebuffone gestita dai ragazzi e dagli utenti della cooperativa del Villaggio Sereno.

«Un'iniziativa che vogliamo replicare in tutta la città per valorizzare quel patrimonio di socialità che ci appartiene e per offrire a quartieri che non hanno più negozi di vicinato un presidio e un riferimento come da sempre hanno costituito le nostre edicole» ha detto il presidente di Editoriale Bresciana, l'avv. Pierpaolo Camadini.

Per l'assessore regionale Simona Tironi «si tratta di valori che sono condivisibili e ci appartengono. Basta politica di incentivi: avete dimostrato un'intuizione, un modello da esportare ovunque basato sul fare». A parlare di sfida è stata la sindaca di Brescia Laura Castelletti, che ha rimarcato «la bontà di un'iniziativa da replicare nella città, mirata alla lettura dei giornali quindi alla democrazia e al coinvolgimento di ognuno a tutti i livelli». Oltre alla sindaca, presenti il vice Manzoni, l'assessore Muchetti e vari consiglieri comunali.

Secondo Carlo Massoletti, presidente Confcommercio Brescia, «l'iniziativa di Editoriale Bresciana è lodevole sotto ogni punto di vista: aiuta gli altri e rappresenta un presidio del quartiere».

Sul territorio

«Questa inaugurazione apre le porte ad un nuovo modello, che mi auspico altre realtà del territorio possano replicare nei quartieri della città e in provincia. Daremo dunque spazio e voce a associazioni impegnate nel sociale offrendo un'opportunità ai nostri ragazzi nella dimostrazione che la diversità non è mai un limite o un ostacolo. Ci rivolgiamo dunque ai sindaci della provincia per rilanciare questo modello attivo», ha detto il direttore del Giornale di Brescia, Nunzia Vallini.

Il logo della nuova edicola porta nel nome il riferimento al valore dell'integrazione - © www.giornaledibrescia.it

Parole di entusiasmo sono state quindi espresse dal vicario episcopale, mons Faita, che ha rimarcato come «questa iniziativa parla al cuore delle persone e svela come nel bene non esistono confini e questa ne e' una dimostrazione attiva».

Nell'intervista radiofonica condotta da Maddalena Damini nella diretta di Radiobresciasette, l'Ad di Editoriale Bresciana, Mauro Torri, ha sottolineato «il carico di emozioni vissute stamattina, avvio di una nuova stagione di vicinanza ai bisogni delle persone che soddisfa e rinnova una presenza sociale del Giornale di Brescia che appartiene da sempre alla storia della nostra editoriale».