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Incidente a Sale Marasino, tre generazioni segnate dalle tragedie della strada

La morte di Giovanni Gigola riapre ferite mai rimarginate: nel 1993 il figlio Roberto perse la vita in un incidente con altri quattro giovani, mentre nel 2022 il nipote omonimo morì dopo una caduta in moto
Roberto Manieri

Roberto Manieri

Giornalista

L'auto di Giovanni Gigola - © www.giornaledibrescia.it
L'auto di Giovanni Gigola - © www.giornaledibrescia.it

La tragedia di Sale Marasino costata la vita a Giovanni Cigola, 83 anni, si inserisce in una sequenza di lutti che sembra perseguire la famiglia Gigola con spietata puntualità. Un destino drammatico, che ritrova nei contorni dell’asfalto il filo conduttore di un dolore che si rinnova da oltre trent'anni.

Gli altri drammi

La prima tragedia risale al 1993, quando il figlio di Giovanni, il ventiduenne Roberto Gigola, perse la vita insieme ad altri quattro ragazzi in una tremenda «strage del sabato sera». In quell’occasione, l’auto su cui viaggiavano i giovani, una Punto Turbodiesel, andò a impattare violentemente contro l’imbocco della galleria San Carlo, lasciando un segno indelebile nella comunità locale.

A distanza di trent'anni, nel luglio del 2022, la storia si è ripetuta per la famiglia con la scomparsa del nipote ventitreenne, che portava lo stesso nome dello zio scomparso: Roberto. Il giovane perse la vita in seguito alle gravi ferite riportate in una caduta dalla moto, avvenuta proprio lungo le strade di Sale Marasino.

Il cordoglio della comunità

Oggi la comunità si stringe attorno ai familiari di Giovanni Gigola, stimati e conosciuti da tutti in paese. La notizia della scomparsa si è diffusa rapidamente, lasciando sgomento e profondo strazio tra quanti li conoscono. Una vicenda tragica che lascia senza parole e che impone una dolorosa riflessione sul peso inspiegabile di un destino così avverso

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