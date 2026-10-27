Scontro tra un’auto e un camion a Sale Marasino: morto un uomo

A perdere la vita è stato il guidatore dell’utilitaria, che potrebbe avere avuto un malore. Via Dante è chiusa in entrambi i sensi

Roberto Manieri Giornalista 27 ottobre 2026 1 ' di lettura

I rilievi sul luogo dell'incidente - © www.giornaledibrescia.it Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti incidente mortaleSale Marasino Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...