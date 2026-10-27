Scontro tra un’auto e un camion a Sale Marasino: morto un uomo

Un uomo ha perso la vita in un incidente stradale questa mattina (martedì 27) a Sale Marasino in via Dante Alighieri all'altezza del Ristorante Motta. Per cause in corso di ricostruzione da parte degli agenti della Polizia Stradale di Iseo, coadiuvati nella gestione del traffico dalla Locale di Sale Marasino, un anziano avrebbe perso il controllo della sua utilitaria per schiantarsi contro un camion.
Non è da escludersi che tra le cause dell'incidente ci possa essere stato un malore da parte dell'uomo. Soccorso sul posto dalle ambulanze, purtroppo per lui non c'è stato nulla da fare. Il medico ha potuto sono constatarne il decesso. La strada litoranea è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia in attesa di poter rimuovere i mezzi incidentati da parte dei Vigili del fuoco.