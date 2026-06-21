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Tragico schianto sulle Coste di Sant’Eusebio, morto un motociclista

Il conducente di una motocicletta di grossa cilindrata è morto nel pomeriggio in seguito allo scontro con una vettura sulla statale 237 sul confine tra Caino e Vallio Terme
Paolo Bertoli

Paolo Bertoli

Giornalista

Incidente a Caino, morto un motociclista sulle Coste
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Incidente a Caino, morto un motociclista sulle Coste

Ennesimo gravissimo incidente sulle strade della nostra provincia. Una persona, conducente di una moto di grossa cilindrata, è deceduta in seguito allo scontro tra la sua motocicletta e una fiat 500L che viaggiava nel senso opposto. Lo schianto è avvenuto pochi metri prima della deviazione per Vallio Terme salendo da Brescia, sul confine con Caino. Sul posto per i rilievi i Carabinieri di Gardone e di Salò. 

Proprio le Coste di Sant’Eusebio sono state negli ultimi giorni nuovamente al centro delle polemiche, tanto che il Prefetto aveva disposto controlli straordinari con pattuglie di Polizia Locale e Carabinieri. Solo sabato scorso un giovane motociclista bergamasco, che percorreva la strada ad alta velocità, era finito sotto il guard rail.

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incidente mortaleCoste di Sant'EusebioCaino
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