Controlli sulle Coste: multe per alcol al volante e velocità eccessiva

Le Coste di Sant’Eusebio si confermano punto di ritrovo per gli appassionati delle due ruote e non sempre i motociclisti rispettano le regole del codice della strada. Situazioni che, anche negli ultimi giorni, hanno provocato gravi incidenti e che, da tempo, generano le lamentele dei residenti. Per questo il Comitato provinciale ordine e sicurezza pubblica, che si riunisce in Prefettura, ha disposto controlli straordinari che sono stati effettuati sabato pomeriggio dalle pattuglie di Carabinieri, Polizia Provinciale e Polizia Locale della Valsabbia.
Durante i controlli una donna residente in provincia è stata denunciata perchè trovata alla guida con un tasso alcolemico di a 2,10 grammi per litro di sangue, oltre quattro volte il limite. Nel corso dei controlli, i militari hanno inoltre rinvenuto 16 grammi di hashish per i quali la cinquantenne è stata segnalata alla locale Prefettura come assuntrice.
Contravvenzioni per 11 motociclisti, sette per velocità e quattro per soste irregolari per fare foto e video al passaggio dei centauri.