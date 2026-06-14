Giornale di Brescia
Abbonati
﻿Cronaca
﻿CronacaBrescia e Hinterland

Controlli sulle Coste: multe per alcol al volante e velocità eccessiva

Operazione straordinaria disposta dalla Prefettura. Multati anche coloro che si sono fermati, in posizioni pericolose, per fare foto e video del passaggio dei motociclisti
Controlli dei Carabinieri sulle Coste di Sant'Eusebio
Controlli dei Carabinieri sulle Coste di Sant'Eusebio

Le Coste di Sant’Eusebio si confermano punto di ritrovo per gli appassionati delle due ruote e non sempre i motociclisti rispettano le regole del codice della strada. Situazioni che, anche negli ultimi giorni, hanno provocato gravi incidenti e che, da tempo, generano le lamentele dei residenti. Per questo il Comitato provinciale ordine e sicurezza pubblica, che si riunisce in Prefettura, ha disposto controlli straordinari che sono stati effettuati sabato pomeriggio dalle pattuglie di Carabinieri, Polizia Provinciale e Polizia Locale della Valsabbia.

Durante i controlli una donna residente in provincia è stata denunciata perchè trovata alla guida con un tasso alcolemico di a 2,10 grammi per litro di sangue, oltre quattro volte il limite. Nel corso dei controlli, i militari hanno inoltre rinvenuto 16 grammi di hashish per i quali la cinquantenne è stata segnalata alla locale Prefettura come assuntrice.

Contravvenzioni per 11 motociclisti, sette per velocità e quattro per soste irregolari per fare foto e video al passaggio dei centauri.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
sicurezza stradalemotociclistiVallio TermeCaino
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...