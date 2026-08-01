Incendio a Montichiari, paura per l’antica chiesa di San Giorgio Alto

Ancora fiamme nella zona di San Giorgio Alto a Montichiari: ieri (venerdì), nella tarda serata, i Vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere un incendio che ha coinvolto delle rotaballe di fieno; stamattina le fiamme sono riprese e stanno bruciando le sterpaglie limitrofe, protendendosi verso i terreni. Tra i timori, c'è quello che si avvicinino alla cascina disabitata in cui però è incastonata la preziosa chiesa di San Giorgio Alto, ossia il luogo di culto di epoca longobarda risalente all’VIII secolo, inglobato nei secoli all’interno del cascinale e noto per la sua preziosa cripta triabsidata.
Paolo Chiarini, presidente del Gruppo Archeologico Monteclarense, stamattina si è recato a verificare che, dopo l’incendio di ieri, l’edificio non fosse stato coinvolto e ha notato ancora la presenza di fiamme e fumo nelle immediate vicinanze, dunque ha allertato i Vigili del fuoco, giunti sul posto.