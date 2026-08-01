Incendio a Montichiari, paura per l’antica chiesa di San Giorgio Alto

Le fiamme si sono propagate inizialmente nella serata di venerdì, ma durante i controlli in mattinata sono stati notati nuovamente fiamme e fumo

Giulia Bonardi 01 agosto 2026 1 ' di lettura

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