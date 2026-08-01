Giornale di Brescia
Abbonati
﻿Cronaca
﻿CronacaBassa

Incendio a Montichiari, paura per l’antica chiesa di San Giorgio Alto

Le fiamme si sono propagate inizialmente nella serata di venerdì, ma durante i controlli in mattinata sono stati notati nuovamente fiamme e fumo
Giulia Bonardi
Incendio a Montichiari, paura per la chiesa longobarda di San Giorgio Alto
Fotogallery
5 foto
Incendio a Montichiari, paura per la chiesa longobarda di San Giorgio Alto

Ancora fiamme nella zona di San Giorgio Alto a Montichiari: ieri (venerdì), nella tarda serata, i Vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere un incendio che ha coinvolto delle rotaballe di fieno; stamattina le fiamme sono riprese e stanno bruciando le sterpaglie limitrofe, protendendosi verso i terreni. Tra i timori, c'è quello che si avvicinino alla cascina disabitata in cui però è incastonata la preziosa chiesa di San Giorgio Alto, ossia il luogo di culto di epoca longobarda risalente all’VIII secolo, inglobato nei secoli all’interno del cascinale e noto per la sua preziosa cripta triabsidata.

Paolo Chiarini, presidente del Gruppo Archeologico Monteclarense, stamattina si è recato a verificare che, dopo l’incendio di ieri, l’edificio non fosse stato coinvolto e ha notato ancora la presenza di fiamme e fumo nelle immediate vicinanze, dunque ha allertato i Vigili del fuoco, giunti sul posto.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
incendioSan Giorgio AltoMontichiari
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Le notizie della sera

Il riassunto della giornata, con le principali notizie e gli approfondimenti della redazione.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Le notizie della sera

Il riassunto della giornata, con le principali notizie e gli approfondimenti della redazione.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...