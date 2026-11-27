Dalle note della banda a quelle del Canto della Stella, passando per la storia, la cultura, il volontariato e lo sport. Sarà Vobarno la protagonista della prossima puntata di «In piazza con noi», la trasmissione itinerante di Teletutto che domenica 29 novembre farà tappa in Valsabbia. L’appuntamento è per le 11 sul canale 16 del digitale terrestre, con replica alle 20.30.
L’appuntamento
A raccontare il paese saranno Marco Recalcati ed Elisabetta Del Medico, affiancati da Giorgio Zanetti, al quale sarà affidato anche il compito di curiosare fra le bancarelle dei mercatini. Ad aprire e chiudere la trasmissione sarà la musica dal vivo della banda, mentre un filmato introduttivo accompagnerà i telespettatori alla scoperta del territorio vobarnese.
A fare gli onori di casa sarà il sindaco Paolo Pavoni, al quale verrà dedicato anche un servizio per approfondire i temi che riguardano l’amministrazione del paese. Di cultura si parlerà invece con la vicesindaca Maurizia Fossati, mentre Mirelia Labellottini, presidente della Rsa, porterà l’attenzione sul mondo degli anziani.
Fra gli argomenti di attualità non mancherà quello dell’edilizia scolastica, con l’intervento dei dirigenti delle scuole e un approfondimento dedicato al nuovo plesso. Un viaggio nella storia e nelle tradizioni locali passerà attraverso un servizio dedicato alla chiesa di San Zenone e l’incontro con don Denny, della parrocchia di Vobarno. Con l’avvicinarsi del Natale, uno spazio particolare sarà riservato al Canto della Stella, tradizione ancora viva nella comunità vobarnese, alla quale saranno dedicati sia un servizio sia un’esibizione dal vivo.
Il tessuto sociale
A raccontare il tessuto sociale del paese contribuiranno gli Alpini e la cooperativa Recupero Ai Ruc, realtà che operano, ciascuna nel proprio ambito, a favore della collettività. Interessante anche la scelta di dare voce alle comunità senegalese e nordafricana, espressione di una Vobarno che nel corso degli anni ha visto cambiare la propria composizione sociale, arricchendosi di culture e tradizioni diverse.
Ampio spazio sarà riservato allo sport, con la pallavolo femminile, che vede Vobarno impegnata nel campionato nazionale di serie B1, il calcio e il basket. Una mattinata, insomma, per conoscere meglio un paese attraverso le voci di chi lo amministra, di chi vi lavora e di quanti dedicano il proprio tempo alle attività associative, sportive e culturali. La puntata, la numero 375 di «In piazza con noi», si concluderà poco prima delle 12.25, ancora una volta sulle note della banda musicale.