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Altro raduno illegale di auto: dopo Mazzano, tocca a Lonato

Nuovo appuntamento della «Gardasee Illegal Night 26»: migliaia di giovani si sono ritrovate nel parcheggio del centro commerciale «Il Leone»
Raduno illegale di auto a Lonato
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Raduno illegale di auto a Lonato

Un altro raduno illegale, dopo quello di Mazzano. I proprietari delle auto, questa volta, si sono dati appuntamento nell’ampio parcheggio del centro commerciale «Il Leone», a Lonato del Garda. È il nuovo capitolo della «Gardasee Illegal Night 26», rilanciata attraverso la pagina social «tsns».

Moltissimi i presenti

Il copione è lo stesso: vetture immatricolate con targa tedesca che «sfilano» nell’area scelta per il raduno, facendo un gran trambusto. A Mazzano, mercoledì sera, si erano ritrovati in duemila. Numeri che, a occhio, potrebbero essersi ripetuti anche questa volta.

Tantissimi gli smartphone che hanno immortalato le manovre sull’asfalto, rilanciandole sui social. Sul posto è intervenuta la Polizia locale.

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