Trentadue anni, un lavoro e il progetto di andare a convivere con il proprio compagno. Un percorso lineare, rimasto però bloccato tra le mura della propria cameretta d’infanzia. È la storia di Eleonora Trani, giovane bresciana, che da quindici mesi attende di rientrare in possesso dell’appartamento di famiglia in via Corsica, dato in affitto a canone concordato e mai restituito alla naturale scadenza del contratto. «La casa è occupata abusivamente da una famiglia di sette persone. Abbiamo dato inizio a uno sfratto per finita locazione e da più di due anni non pagano praticamente nulla dell’affitto già bassissimo di 500 euro per un trilocale in prima fascia del centro storico. Non solo: siamo noi a doverci sobbarcare le spese dei consumi di acqua e riscaldamento. Dobbiamo avere ormai oltre 12mila euro».
La questione
Una situazione economica pesante, resa ancora più complessa dal delicato quadro personale e sanitario. Orfana di padre, con una madre anziana di settantatré anni, Eleonora era tornata a Brescia due anni fa dopo aver ricevuto una diagnosi medica. Negli ultimi dodici mesi ha affrontato tre interventi chirurgici ed è in attesa del quarto.
«Prima vivevo a Ferrara e già nel gennaio del 2025 avevo precisato loro che mi serviva casa per poter tornare a Brescia. Loro hanno sempre sostenuto che avrebbero pagato e che progressivamente avrebbero dato un contributo maggiore o che comunque avrebbero lasciato l’abitazione».
Nonostante un iter legale avviato da oltre un anno e già tre accessi dell’ufficiale giudiziario per lo sfratto, l’immobile non è stato ancora liberato. Il nodo riguarda la presenza di minori all’interno dell’appartamento e la necessità, per i servizi sociali del Comune, di individuare una sistemazione alternativa prima di procedere con l’esecuzione forzata. «I servizi sociali hanno trovato una sistemazione per i due genitori e per i due minori a partire dal primo dicembre – spiega la 32enne – mentre non c’è ancora una sistemazione per il resto della famiglia».
La denuncia
Quella di Eleonora è una vicenda che riaccende i riflettori sul delicato equilibrio tra la tutela delle fasce fragili e il diritto dei piccoli proprietari, spesso lasciati soli a gestire le spese. «Non voglio puntare il dito contro nessuno – sottolinea la ragazza – ma devo dire che queste questioni vengono trattate con molta superficialità, come mi hanno confermato anche altre persone nella stessa situazione».
La speranza è ora tutta rivolta al 2027. «Dall’inizio del prossimo anno spero di poter fare quello che dovrebbe fare una persona giovane adulta: andare a vivere col proprio compagno e, magari, costruire qualcosa di nostro».