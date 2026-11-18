Nel Bresciano, nel 2025, sono state presentate oltre duemila richieste di esecuzione di sfratto. Quelle effettivamente eseguite sono state 530. Nello stesso anno, 4.310 famiglie hanno chiesto una casa popolare, ma gli alloggi disponibili erano soltanto 349. Numeri che raccontano una difficoltà abitativa diffusa, sulla quale rischia di incidere anche il disegno di legge che punta a modificare le procedure per il rilascio degli immobili.
A lanciare l'allarme è il Sicet Cisl Brescia, il sindacato degli inquilini, che chiede il ritiro del Ddl 1896, attualmente all'esame della Commissione Giustizia del Senato.
«È una proposta che non è emendabile, ma va semplicemente ritirata», sostiene il segretario generale Erald Ngjela. Il timore è che procedure più rapide, senza un corrispondente aumento delle soluzioni abitative, possano lasciare più famiglie senza casa.
I numeri dell'emergenza
Secondo i dati diffusi dal sindacato, nel 2025 in provincia sono state presentate agli ufficiali giudiziari 2.039 richieste di esecuzione, mentre le nuove convalide emesse dal Tribunale sono state 778. Meno di un terzo riguarda il capoluogo: il problema interessa anche i Comuni della provincia, dove spesso mancano sistemazioni temporanee per chi perde l'abitazione.
A Brescia città, le domande per un alloggio pubblico sono state 1.596, a fronte di appena 116 abitazioni disponibili. Circa un quarto delle famiglie richiedenti, a livello provinciale, si trova in condizioni di indigenza.
Il sistema delle soluzioni temporanee è altrettanto limitato: in tutta la provincia si contano circa 113 alloggi destinati all'emergenza abitativa, 99 dei quali nel capoluogo.
Le richieste del sindacato
Tra gli aspetti più contestati del disegno di legge c'è la possibilità, in determinate circostanze, di affidare l'esecuzione dello sfratto a un soggetto privato.
«Già oggi individuare una nuova sistemazione è difficile quando sono coinvolti minori, anziani o persone con disabilità», osserva Ngjela. «Procedure più rapide rischiano di ridurre ulteriormente il tempo a disposizione dei servizi sociali».
Per il Sicet servono invece investimenti per recuperare gli alloggi pubblici sfitti, aumentarne il numero e rafforzare le soluzioni temporanee. Il sindacato chiede inoltre una riforma delle Aler e interventi sul mercato privato degli affitti, anche attraverso agevolazioni fiscali legate a canoni sostenibili.
L'obiettivo è permettere, quando necessario, il passaggio da una casa all'altra senza lasciare le famiglie prive di una sistemazione, tutelando al tempo stesso i diritti dei proprietari.
Ngjela invita infine i Comuni a intervenire nel dibattito nazionale, chiedendo il ritiro del disegno di legge e l'apertura di un confronto sulle politiche abitative.