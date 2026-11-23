Le case nuove serviranno a recuperare quelle vecchie. È il principio alla base dell’operazione messa a punto dalla Loggia con Brescia Infrastrutture, che consentirà di investire 4 milioni di euro nella riqualificazione delle case popolari comunali che necessitano di ristrutturazione. Le risorse arriveranno dalla gestione di 77 nuovi appartamenti di housing sociale, affidati alla società partecipata per 33 anni. Un meccanismo che permetterà di finanziare gli interventi senza ricorrere a prestiti bancari né a nuovi contributi comunali in conto esercizio.
«Il tema della casa è diventato un pilastro fondamentale del programma della nostra Amministrazione comunale», ha sottolineato l’assessore alla Casa Alessandro Cantoni, evidenziando come il bisogno abitativo non riguardi più soltanto le situazioni di maggiore fragilità, ma anche quella «fascia grigia» di cittadini che fatica a trovare un’abitazione in affitto o in vendita a prezzi sostenibili.
Come funziona l’operazione
Il Comune darà in gestione a Brescia Infrastrutture 69 appartamenti realizzati a Sanpolino nell’ambito del programma Pinqua e altri otto in corso di completamento nell’ex Arici Sega, a San Polo. Si tratta di alloggi destinati ai Servizi abitativi sociali (Sas), rivolti a persone e famiglie che faticano a sostenere i prezzi del mercato privato.
Gli immobili resteranno di proprietà comunale, così come al Comune rimarranno le competenze sulle assegnazioni. Brescia Infrastrutture si occuperà invece della gestione: stipulerà i contratti con gli inquilini, seguirà le manutenzioni e riscuoterà i canoni. È proprio dagli affitti che nasceranno le risorse per recuperare gli alloggi Erp (le case popolari) inutilizzati. La società incasserà i canoni per tutta la durata della concessione, ma non aspetterà 33 anni per impiegare i ricavi. Un piano economico finanziario ha permesso di stimare la sostenibilità dell’operazione e di programmare già nel primo biennio investimenti per 4 milioni di euro, contando sulle entrate future. Sostanzialmente Brescia Infrastrutture incamererà gli affitti e non li verserà al Comune, ma li utilizzerà per effettuare i lavori sugli altri appartamenti da ristrutturare.
La differenza tra le due tipologie abitative è decisiva: gli alloggi sociali prevedono canoni calmierati, ma generalmente superiori a quelli delle tradizionali case popolari, destinate ai nuclei economicamente più fragili. La gestione dei primi permetterà così di finanziare il recupero delle seconde. «Questo tipo di intervento non premia la massima resa economica ma il valore pubblico», ha spiegato il presidente di Brescia Infrastrutture Marcello Peli. La società partecipata, ha aggiunto, ha come obiettivo quello di «svolgere un ruolo di strumento di attuazione delle politiche pubbliche». In questa prospettiva, la concessione consentirà di utilizzare le entrate previste negli anni per sostenere investimenti immediati sul patrimonio abitativo comunale.
I primi 27 appartamenti da recuperare
I cantieri potranno partire già nel 2027. Brescia Infrastrutture ha infatti completato la progettazione degli interventi su 27 appartamenti Erp comunali, inseriti nella programmazione delle opere pubbliche del prossimo anno. Altri recuperi saranno realizzati nel 2028, fino a raggiungere l’investimento complessivo di 4 milioni.
Non è ancora stato precisato il numero totale delle abitazioni che potranno tornare utilizzabili grazie a queste risorse: dipenderà anche dall’entità degli interventi necessari nei singoli immobili. La società seguirà tutte le fasi, dalla progettazione all’affidamento dei lavori, fino al collaudo e alla riconsegna degli appartamenti all’Amministrazione.
Il vicesindaco Federico Manzoni ha evidenziato il carattere innovativo dell’operazione, che consentirà di utilizzare la gestione del nuovo patrimonio per «mettere a norma, riqualificare, e recuperare parte del nostro patrimonio abitativo», oggi non disponibile a causa delle sue condizioni.
Il nuovo ruolo di Brescia Infrastrutture
L’operazione segna anche un cambiamento organizzativo. La gestione del patrimonio abitativo comunale è stata tradizionalmente affidata ad Aler (l’Azienda regionale), mentre Brescia Infrastrutture aveva già iniziato a occuparsi delle manutenzioni di una parte degli immobili pubblici, in particolare in via Borgondio. Con la nuova concessione la società amplierà le proprie competenze, assumendo anche la gestione amministrativa e contrattuale degli alloggi.
Per Peli si tratta di «una prospettiva di sviluppo aziendale» che riguarda «un nuovo business», quello della gestione del patrimonio residenziale pubblico. Una diversificazione che, nelle intenzioni dell’Amministrazione, dovrà rafforzare il ruolo della società come strumento operativo delle politiche comunali. La proposta di delibera è già stata approvata dalla Giunta e dovrà ora passare dal Consiglio comunale, prima della sottoscrizione della convenzione.
A sottolineare il carattere innovativo dell’operazione è anche il direttore generale del Comune, Marco Baccaglioni: «Stiamo facendo in modo che il patrimonio pubblico non sia soltanto amministrato, ma sia messo nelle condizioni di generare nuove risorse». Un meccanismo che, ha evidenziato, consente di creare «nuove opportunità per la collettività», valorizzando il ruolo delle società partecipate.
I primi ingressi a dicembre
Intanto si avvicina l’ingresso dei primi assegnatari nei nuovi appartamenti di Sanpolino. Le prime famiglie potranno entrare a fine dicembre, con l’occupazione che proseguirà poi nei primi mesi del 2027. Gli otto appartamenti dell’ex Arici Sega dovrebbero invece diventare disponibili entro la fine del prossimo anno.
L’assessore Cantoni ha riferito che per il bando dei nuovi alloggi di housing sociale (81 in totale, 69 a Sanpolino) sono arrivate 311 domande. «Ad oggi sono state verificate circa 170-180 domande e circa 130 di queste sono di persone con cittadinanza italiana. Siccome c'erano alcuni rumors secondo cui gli alloggi sarebbero stati assegnati solo a persone di origine straniera, i dati che stanno emergendo dicono invece l'esatto contrario: la maggior parte è di cittadinanza italiana», ha detto.
Per la sindaca Laura Castelletti l’intervento rientra in una strategia più ampia, che comprende il rafforzamento del progetto Abitare Brescia, gli investimenti nel recupero del patrimonio esistente e nuove prospettive per l’edilizia convenzionata. «Non ci occupiamo di casa solo parlandone, ma con azioni», ha rivendicato, richiamando la necessità di mettere in campo risorse e una visione di lungo periodo.