Gussago, la «machina» della parrocchiale sostiene i ragazzi per la Gmg

Una machina di luce e di preghiera, una meraviglia del barocco che da oltre un secolo accompagna la comunità nei momenti di raccoglimento. Quest’anno, tra le sue dorature, gli angeli e le scenografiche architetture lignee, c’è anche un pensiero che guarda lontano. Molto lontano: fino a Seoul, in Corea del Sud, dove nell’estate del 2027 si ritroveranno i giovani di tutto il mondo per la Giornata mondiale della gioventù.
La spettacolare «machina» allestita nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta diventa così anche un’occasione per sostenere i ragazzi delle parrocchie di Gussago nel loro cammino verso la Gmg.
Raccogliere fondi
Sono proprio alcuni giovani del paese, infatti, a organizzare visite guidate a offerta libera con l’obiettivo di raccogliere fondi per autofinanziare la partecipazione dei loro coetanei all’appuntamento internazionale. Un’iniziativa bella nella sua semplicità: far conoscere un patrimonio artistico e devozionale straordinario, raccontarne la storia e, allo stesso tempo, trasformare la curiosità e la partecipazione della comunità in un aiuto concreto per le nuove generazioni. La luce della «machina», insomma, diventa anche un piccolo investimento sul futuro.
Quando
Gli appuntamenti con le visite guidate sono in programma sabato 21 novembre alle 9.30 e alle 11.30, e domenica 22 novembre alle 11.30 e alle 12.30. La partecipazione è a offerta libera e il ricavato sarà destinato al viaggio dei giovani verso Seoul. La struttura resterà montata nella parrocchiale fino alla fine di novembre, a disposizione di chiunque avesse interesse ad ammirarla. Alta circa 18 metri, realizzata in legno scolpito e rivestita d’oro zecchino, la «machina» è uno degli apparati devozionali più suggestivi del territorio.
Ai lati della monumentale struttura trovano posto gli angeli dipinti da Angelo Inganni, che sembrano accompagnare verso l’alto lo sguardo dei fedeli e dei visitatori. La sua storia, come racconta la scrittrice e studiosa locale Rinetta Faroni, affonda le radici nel Settecento, quando a Gussago era attiva l’Arciconfraternita del Suffragio di Santa Maria. L’attuale apparato, realizzato nello stile solenne della tradizione barocca, fu invece commissionato a partire dal 1909 ai Beneduci di Coniolo, nel territorio di Orzinuovi.
Da allora è diventato una presenza identitaria per la comunità, grazie anche all’impegno dei volontari che si occupano del montaggio, dello smontaggio e della manutenzione. Ora questa «machina» diventa un ponte di luce per i giovani della comunità, che guardano questo incantevole apparato e al contempo sognano Seoul.