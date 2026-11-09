Giornale di Brescia
Abbonati
﻿Cronaca
﻿CronacaBrescia e Hinterland

Gussago, la «machina» della parrocchiale sostiene i ragazzi per la Gmg

Alcuni giovani del paese organizzano visite guidate a offerta libera per raccogliere fondi per autofinanziare la partecipazione dei loro coetanei Giornata mondiale della gioventù a Seoul
Federico Bernardelli Curuz
La «machina» di luce diventa un ponte verso Seoul
La «machina» di luce diventa un ponte verso Seoul

Una machina di luce e di preghiera, una meraviglia del barocco che da oltre un secolo accompagna la comunità nei momenti di raccoglimento. Quest’anno, tra le sue dorature, gli angeli e le scenografiche architetture lignee, c’è anche un pensiero che guarda lontano. Molto lontano: fino a Seoul, in Corea del Sud, dove nell’estate del 2027 si ritroveranno i giovani di tutto il mondo per la Giornata mondiale della gioventù.

La spettacolare «machina» allestita nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta diventa così anche un’occasione per sostenere i ragazzi delle parrocchie di Gussago nel loro cammino verso la Gmg.

Raccogliere fondi

Sono proprio alcuni giovani del paese, infatti, a organizzare visite guidate a offerta libera con l’obiettivo di raccogliere fondi per autofinanziare la partecipazione dei loro coetanei all’appuntamento internazionale. Un’iniziativa bella nella sua semplicità: far conoscere un patrimonio artistico e devozionale straordinario, raccontarne la storia e, allo stesso tempo, trasformare la curiosità e la partecipazione della comunità in un aiuto concreto per le nuove generazioni. La luce della «machina», insomma, diventa anche un piccolo investimento sul futuro.

Quando

Gli appuntamenti con le visite guidate sono in programma sabato 21 novembre alle 9.30 e alle 11.30, e domenica 22 novembre alle 11.30 e alle 12.30. La partecipazione è a offerta libera e il ricavato sarà destinato al viaggio dei giovani verso Seoul. La struttura resterà montata nella parrocchiale fino alla fine di novembre, a disposizione di chiunque avesse interesse ad ammirarla. Alta circa 18 metri, realizzata in legno scolpito e rivestita d’oro zecchino, la «machina» è uno degli apparati devozionali più suggestivi del territorio.

Ai lati della monumentale struttura trovano posto gli angeli dipinti da Angelo Inganni, che sembrano accompagnare verso l’alto lo sguardo dei fedeli e dei visitatori. La sua storia, come racconta la scrittrice e studiosa locale Rinetta Faroni, affonda le radici nel Settecento, quando a Gussago era attiva l’Arciconfraternita del Suffragio di Santa Maria. L’attuale apparato, realizzato nello stile solenne della tradizione barocca, fu invece commissionato a partire dal 1909 ai Beneduci di Coniolo, nel territorio di Orzinuovi.

Da allora è diventato una presenza identitaria per la comunità, grazie anche all’impegno dei volontari che si occupano del montaggio, dello smontaggio e della manutenzione. Ora questa «machina» diventa un ponte di luce per i giovani della comunità, che guardano questo incantevole apparato e al contempo sognano Seoul.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Commenti

Argomenti
machinachiesa parrocchialeGiornata mondiale della gioventùvisite guidateraccolta fondiGussago
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...