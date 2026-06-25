Il Gruppo di quartiere Campo Marte rinasce in nome di Bertolotti

La fotografia di Gianni Bertolotti è lì, appesa dentro la sede di via Monte Grappa, a ricordare che la ripartenza del Gruppo di quartiere Campo Marte nasce da una storia concreta di volontariato e presenza iniziata oltre 25 anni fa. Fu lui a dare vita a tutto e a diventare, per un quarto di secolo, un punto di riferimento imprescindibile per il quartiere.
Eredità
Al civico 10/A tutto era cominciato, e qualcuno, a Campo Marte, ricorderà ancora Gianni chino sulle scartoffie o davanti al computer, intento ad aiutare un anziano a prenotare una visita, compilare una pratica o districarsi tra burocrazia e servizi. Con la sua scomparsa, nell’agosto del 2024, quella fiamma si era lentamente affievolita e il gruppo aveva finito per spegnersi. A riaccenderla è stata la moglie Santina che, raccogliendo le sollecitazioni di molti anziani, ha deciso di riprendere in mano l’esperienza associativa.
Nuovo inizio
Dopo circa un anno trascorso nella sede temporanea situata proprio di fronte a quella storica, ieri il Gruppo di quartiere Campo Marte è tornato nella sua «vecchia-nuova» casa, dove è stato tagliato il nastro della riapertura. L’associazione è stata ricostituita grazie all’impegno di cittadini e volontari che hanno scelto di non disperdere il patrimonio umano costruito negli anni. «Senza l’impegno, la tenacia e la pazienza di Santina tutto questo non sarebbe stato possibile» ha sottolineato il presidente dell’associazione, Guido Corini, il quale ha ricordato come il sodalizio voglia essere «uno spazio aperto rivolto agli anziani ma a disposizione dell’intera comunità, affinché nessuno si senta solo».
La sede, concessa gratuitamente dal Comune, è già frequentata stabilmente da una ventina di persone fisse. Ogni pomeriggio si gioca a carte, a tombola e si coltivano relazioni. L’obiettivo è andare oltre.
«Vorremmo riattivare anche un ufficio al mattino per aiutare le persone con pratiche, mail e servizi online - spiega Santina -. Oggi per molti anziani anche compilare un modulo può diventare complicato. Per questo abbiamo bisogno di nuovi volontari». La risposta del quartiere, intanto, non si è fatta attendere. «Ci hanno donato computer, un frigorifero e altro materiale» racconta ancora Santina.
Alla cerimonia erano presenti gli assessori comunali Marco Fenaroli, Valter Muchetti e Alessandro Cantoni, e la presidente della Commissione Servizi alla persona Beatrice Nardo. «Le comunità esistono solo se c’è qualcuno che le promuove e questa ne è la dimostrazione - ha osservato Fenaroli -. Gianni Bertolotti è stato una presenza preziosa perché ci ha costretto a confrontarci con i problemi reali delle persone».