È morto Gianni Bertolotti, anima del Gruppo di quartiere Campo Marte

Lutto nel mondo del volontariato cittadino. È morto Gianni Bertolotti, fondatore e anima del Gruppo di quartiere Campo Marte, associazione che nel 2021 aveva celebrato i suoi primi vent’anni di vita con un incontro che si era tenuto nella rinnovata palazzina accanto al parco.

In quella occasione fu proprio Bertolotti a raccontare com’era nato il sodalizio, partito come comitato di inquilini poi trasformatosi in vera associazione che ha avuto il merito di aiutare, nelle maniere più svariate, migliaia di cittadini.

Bertolotti aveva ricordato ai presenti – tra i quali anche numerosi assessori come Cantoni, Muchetti e Manzoni – che nell’estate torrida del 2003 lui e altri andarono fisicamente nelle case degli anziani soli e allettati a montare i condizionatori donati dall’allora Asm. Poi via via, negli anni, nella sede di via Monte Grappa 10/A, aiutava a sbrigare pratiche, a risolvere problemi burocratici fino anche alle telefonate per prenotare i vaccini anti Covid e alla distribuzione di pacchi alimentari. Da Bertolotti l’assessore Cantoni affermò di «aver imparato cosa vuol dire essere generosi, o generare amore nella solidarietà».

Di lui in tanti hanno apprezzato la disponibilità e la gentilezza. Ora riposa all’obitorio degli Spedali Civili. I funerali si terranno alla Pavoniana a Brescia martedì 6 agosto alle 10.30.