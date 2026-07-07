Giornale di Brescia
Abbonati
﻿Cronaca
﻿CronacaGarda

Greta e Umberto, revocata la confisca del motoscafo

Il Riva, che causò la morte dei due giovani nelle acque del lago di Garda a Salò il 19 giugno del 2021, sarà restituito al proprietario Christian Teismann, ma solo al termine dei lavori di messa in sicurezza
Simone Bracchi

Simone Bracchi

Giornalista

Il motoscafo Riva Aquarama dei due tedeschi - Foto © www.giornaledibrescia.it
Il motoscafo Riva Aquarama dei due tedeschi - Foto © www.giornaledibrescia.it

Il motoscafo Riva Acquarama sarà restituito al suo proprietario, il 57enne tedesco Christian Teismann.

Questo il verdetto della Corte d’Appello di Brescia, che ha così deciso per la revoca della confisca del motoscafo, che il 19 giugno del 2021 causò la morte di Greta Nedrotti e Umberto Garzarella. Una decisione – subordinata alla documentazione dei lavori di messa in sicurezza del motoscafo – che ha provocato un dolore profondo nelle famiglie dei due giovani bresciani. Perché pensare che quel Riva, una volta sistemato, possa tornare a solcare le acque del lago, per i genitori dei due ragazzi – che quella sera si trovavano insieme sulla piccola barca di Umberto – è un’ingiustizia enorme.

La perizia

Sulla vicenda era stata eseguita anche una perizia da parte dell’ingegnere Davide Zerbinati, chiamato proprio a rispondere a una domanda solo apparentemente semplice: il motoscafo è pericoloso? In particolare il perito aveva risposto che la pericolosità dipendesse da diverse circostanze e si era soffermato sulla mancata omologazione dei fari e, in particolare, sul fatto che il fascio di luce proiettato dai fanali del Riva fosse idoneo o meno ad assicurare la sua visibilità. L’ingegnere aveva concluso affermando che alla mancata omologazione dei sistemi di illuminazione non potesse essere attribuito un ruolo determinante nella verificazione del sinistro.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
Greta NedrottiUmberto e GretaUmberto Garzarellaincidente nauticoconfiscarevocaSalò
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...