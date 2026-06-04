Girare il Garda in treno, battello e autobus con un unico biglietto

È attivo per la stagione 2026 Girogarda Ovest , il titolo di viaggio integrato che consente di combinare in un’unica soluzione treno, battello e autobus per viaggiare lungo la sponda occidentale del lago di Garda.

Il biglietto consente il viaggio di andata e ritorno su un treno Trenord da qualsiasi stazione della Lombardia verso Desenzano del Garda, la navigazione su un battello di Navigazione Laghi da Desenzano a Salò e il rientro sulle linee autobus di Arriva Italia da Salò a Desenzano, per il rientro in treno alla stazione di partenza.

Dove acquistarlo

Il titolo di viaggio è acquistabile online sul sito di Trenord e su App, e nelle biglietterie Trenord e alle self-service ed è valido per l’intera giornata. La tariffa è pari a 26 euro per gli adulti e a 14,9 euro per i passeggeri di età compresa tra i 4 e i 13 anni. Il biglietto deve essere acquistato almeno un giorno prima del viaggio.

Il biglietto Girogarda Ovest è disponibile anche in una formula estesa che aggiunge l’ingresso al MuSa Museo di Salò, la visita alla mostra temporanea «Tourist! Il fascino del viaggio sul Garda tra Romanticismo e Belle Époque». La tariffa è di 35 euro per gli adulti e 16 euro per i ragazzi.

L’iniziativa si inserisce nel quadro più ampio delle proposte di mobilità integrata sviluppate nell’ambito delle «Gite in treno» di Trenord, proposte ideate con il territorio che uniscono il viaggio in treno a esperienze di divertimento, svago, sport, arte e cultura verso le destinazioni turistiche più note della regione e mete più nascoste. I dettagli sul programma «Gite in treno» sono disponibili su trenord.it/giteintreno. Ulteriori informazioni sui servizi disponibili per il Lago di Garda sono consultabili alla pagina dedicata di Arriva Italia.