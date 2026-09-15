Un giardino delle arti a Gavardo, l’«Ottavaluna» è pronta a splendere

Il progetto «Ottavaluna, il giardino delle arti» è ormai pronto a decollare. Dopo la presentazione, che si è tenuta nei mesi scorsi, il teatro Sant’Antonio di Sopraponte ospiterà a breve le prime iniziative legate al patto di collaborazione complessa siglato tra il Comune di Gavardo e le associazioni «Ottava» e «Violet Moon».
Le finalità
L’obiettivo - ricordano i direttori artistici Emanuele Turelli e Paolo Cavagnini - è quello di proporre all’interno della struttura, fino ad oggi sottoutilizzata, momenti di incontro e di formazione culturale rivolti ai giovani, ma non solo. Un giardino delle arti, insomma, come luogo di crescita personale e collettivo, opportunità per coltivare i propri talenti e le proprie capacità».
Primo progetto
L’attività di «Ottavaluna» prenderà il via a ottobre, sabato 24 e domenica 25, con una masterclass di richiamo nazionale. Protagonista sarà la danzatrice di origini cubane Marisol Castellanos, ballerina della trasmissione «Amici», che le ha aperto la strada di una promettente carriera sul palcoscenico e in televisione.
«Per i ragazzi che parteciperanno non ci sarà soltanto l’occasione di confrontarsi con una professionista assai quotata - spiega Riccardo Viviani, organizzatore del laboratorio -. A Marisol abbiamo chiesto infatti la disponibilità a raccontare loro il suo percorso, le dinamiche e, perché no, le difficoltà che si trova davanti chi intende misurarsi nella pratica della danza».
Altri progetti
I mesi autunnali vedranno in campo anche la musica, il cinema e la recitazione. In calendario iniziative importanti, come la creazione di un coro pop moderno che possa avvicinare i giovani al canto di gruppo, la strutturazione di un corso di batteria su pad e di un corso per futuri fonici dello spettacolo.
E ancora, una sessione formativa, alla presenza degli attori, in occasione del quinto anniversario dell’uscita del film «Edith, una ballerina all’inferno» (che, prodotto da Violet Moon, ha ottenuto numerosi riconoscimenti, tra cui la vittoria dell’Impact Award al Giffoni film festival), mentre i musicisti dell’Ottava saranno impegnati direttamente in una serie di eventi aperti al pubblico.
Soddisfazione
«I primi passi della programmazione di Ottavaluna dimostrano già molta vitalità - sottolinea l’assessore alla Cultura gavardese Ombretta Scalmana -. Siamo però al lavoro per implementare le attività in modo ulteriore. Stiamo poi operando per garantire una comunicazione efficace e tempestiva, tramite la realizzazione di pagine social e di canali informativi dedicati».