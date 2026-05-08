Gavardo, il teatro Sant’Antonio rinasce come polo culturale

Lo hanno chiamato «OttavaLuna», un omaggio alle due associazioni coinvolte - Ottava e Violet Moon -, ma anche alla tradizione contadina dato che l’ottava luna è collegata al raccolto. E l’obiettivo è proprio di raccogliere nel tempo, dopo aver seminato, i frutti di un impegno che arricchisca un’intera comunità.

Leggi anche A Gavardo, una nuova casa della musica «griffata» Ottava Rinascita Un progetto ambizioso, quello presentato ieri in municipio a Gavardo, e destinato a proseguire negli anni. Come hanno ricordato il sindaco Davide Comaglio e le assessore alla Cultura e ai Servizi alla persona, Ombretta Scalmana e Caterina Manelli, tutto nasce dalla volontà di recupero di un teatro - il Sant’Antonio di Sopraponte - oggi sottoutilizzato, anche a causa di alcune criticità strutturali che ne rendono problematica la fruizione.