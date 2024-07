Giacomo Bozzoli è stato fermato a Soiano del Lago. Il 39enne, latitante da oltre dieci giorni, è stato trovato nella sua abitazione.

Sul posto ci sono i carabinieri che ora lo porteranno in carcere a Canton Mombello. Ancora da capire i suoi ultimi spostamenti. L’uomo è probabilmente rientrato sul Garda dopo i numerosi appelli degli ultimi giorni. Secondo le prime informazioni, Bozzoli sarebbe rientrato oggi a casa – in cui gli investigatori hanno piazzato diverse cimici – cercando di nascondersi.

I carabinieri hanno notato dei movimenti in casa, sono entrati trovando Giacomo Bozzoli nascosto in camera da letto. Ai militari non ha detto nulla, non ha opposto resistenza all’arresto e non era armato. La Maserati Levante non è stata trovata e resta dunque un mistero come sia arrivato a Soiano. Il suo interrogatorio è in programma per le prossime ore.

Il cancello della villa di Bozzoli risultava aperto domenica 7 luglio © www.giornaledibrescia.it

Leggi anche Giacomo Bozzoli, la ricostruzione dei primi dieci giorni di latitanza

La nota dei carabinieri

Questo il comunicato stampa diramato dai carabinieri alle 18: «Alle ore 17,45 di oggi i Carabinieri del Comando provinciale di Brescia hanno dato esecuzione all’ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Brescia a carico di BOZZOLI Giacomo a seguito di sentenza di condanna definitiva all'ergastolo emesse dalle corti d'assise di di Brescia di primo e secondo grado, per l’omicidio di Bozzoli Mario. Il ricercato è stato rintracciato nella propria villa di Soiano».

11 giorni di latitanza

La latitanza di Giacomo Bozzoli finisce dunque 11 giorni dopo la sentenza della Cassazione che ha confermato definitivamente la condanna all’ergastolo per l’omicidio dello zio Mario Bozzoli avvenuto all’interno dell'azienda di famiglia, a Marcheno, nell’ottobre del 2015.

Leggi anche Giacomo Bozzoli, la ricostruzione dei primi dieci giorni di latitanza

L’auto del 39enne era stata immortalata nel Bresciano l'ultima volta all’alba del 23 giugno, ripresa dalle telecamere tra Soiano, Manerba e Desenzano. Poi, di lui, non si è saputo più nulla, fino al rientro in Italia il 5 luglio scorso della compagna Antonella Colossi e del figlio di 9 anni, che con lui erano partiti per quella che hanno descritto come una vacanza, non una fuga.

Agli inquirenti hanno raccontato di essere rimasti con il 39enne fino alla lettura della sentenza della Cassazione, poi, dolorosamente, si sono separati facendo ritorno in Italia.

Negli ultimi giorni le indagini si erano concentrate all’estero, guardando soprattutto all’arcipelago di Capo Verde, paese senza estradizione. Oggi la svolta, con l’arresto a Soiano del Lago.

I vicini di casa

Proprio domenica il cancello della villa di via san Carlo era rimasto leggermente aperto. «Una famiglia riservata» aveva detto solo pochi giorni fa l’ex sindaco del paese e vicino di casa dei Bozzoli, Paolo Festa: «Ricordo quel ragazzo da quando era un bambino, ho un peso sul cuore a ripensarci. Qui non ci si vede praticamente mai tra vicini, non so come abbia vissuto questi anni, cosa sia successo. So che ci chiediamo tutti come sia possibile che dopo due condanne fosse ancora libero, ma credo anche che tutta questa vicenda abbia contorni che restano inspiegabili».