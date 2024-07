Arrestato Giacomo Bozzoli: la conferenza stampa del procuratore

Giacomo Bozzoli è stato arrestato oggi a Soiano del Lago, nella sua abitazione, dopo 11 giorni di latitanza. Il 39enne deve scontare una pena all’ergastolo per l’omicidio dello zio Mario, avvenuto nell’azienda di famiglia a Marcheno nell’ottobre 2015.

Al comando provinciale dei carabinieri di Brescia, dove Bozzoli è arrivato alle 19.15, il procuratore generale Francesco Prete ha fatto il punto degli ultimi giorni, fino all’arresto di oggi.

Il procuratore Prete: «Ha sentito il bisogno di riallacciare i rapporti con il figlio»

Leggi anche Giacomo Bozzoli è stato fermato a Soiano del Lago

«Abbiamo capito che era nella villa di Soiano e lo abbiamo trovato nascosto in un cassettone del letto matrimoniale. In un borsello aveva 50mila euro» ha detto il procuratore. «Sappiamo che si è recato con compagna e figlio in Spagna poi ha fatto rientro in Italia con mezzi di fortuna».

«Riteniamo che non avesse intenzione di costituirsi».

Bozzoli verrà portato a Canton Mombello, dove passerà la prima notte in carcere.

Sarebbe arrivato nel Bresciano nelle ultime ore, forse la scorsa notte.