Ghedi: piazza Roma sotto i ferri, ma la fontana resta un rebus

Quattro ritocchi per piazza Roma: uno sicuro, uno probabile, uno possibile. Per il quarto si vedrà.
Ritocco sicuro: restauro del monumento ai caduti. Programmato nel 2024 per il centenario dell’opera (inaugurata l’11 ottobre 1924), l’intervento era saltato perché i 40mila euro destinati al risanamento erano stati dirottati su altre priorità. «Ci prendiamo cura di un monumento nel quale la comunità si riconosce – avevano detto nel 2024 il sindaco Federico Casali e il suo vice Giovanni Cazzavacca –, anche per diffondere i valori trasmessi da quest’opera: l’amore per la Patria e lo spirito di sacrificio». Motivazioni tutt’ora valide, quindi si procede.
Opzioni
Intervento probabile: si sta pensando di eliminare le due siepi che, correndo da nord a sud, dividono la piazza in tre settori. Pensiero stupendo o progetto sacrilego? Di sicuro, se la privassero di queste barriere verdi, la piazza non si offenderebbe. Potrebbe addirittura sembrare più grande e ariosa.
Per gli altri due ritocchi bisogna affidarsi al gioco delle parti, un «made in Pirandello» che descrive una situazione in cui le persone recitano ruoli prestabiliti, di solito per mantenere un equilibrio, magari di facciata, ma utile per raggiungere l’obiettivo.
Il gioco delle parti impone il silenzio, forse pure la smentita. Ma è tutta scena: c’è chi sta pensando di rendere pedonale la parte sud di piazza Roma, tra via Garibaldi e via Cavour. Non sempre, ma solo nei giorni festivi e in occasione di eventi particolari. Almeno all’inizio, poi chissà.
Problema
L’ultimo intervento riguarda la fontana che presidia l’angolo della piazza. Realizzata negli anni ‘90, ha sempre creato problemi: il faro che non funzionava, il marmo che si staccava, la guaina che perdeva... Per non dire dei vandali che ci buttavano di tutto: schiuma, sassi, lattine. Stanchi di ripararla ogni tre per due, gli amministratori l’avevano trasformata in aiuola. Oggi assolve a questa funzione.
Se la Soprintendenza desse l’ok per «sopprimerla», alcuni amministratori non si strapperebbero i capelli. L’eutanasia della fontana non sarebbe una novità, c’è un precedente: in piazza a Dello, nello stesso periodo, ne avevano costruita una. È stata rimossa una quindicina d’anni fa.