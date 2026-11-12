Dalla Germania a Rovato per dipingere sui treni: sette writer denunciati

Dalla Germania a Rovato, con una tappa notturna in stazione per lasciare la propria firma su una carrozza di un treno regionale. Sette persone, cinque tedeschi e due bresciani, sono state denunciate dalla Polizia locale per imbrattamento, in concorso tra loro.
Un tema che fa sempre molto discutere, mettendo a confronto spesso generazioni diverse. Per qualcuno si tratta di street-art, per altri soltanto di vandalismo. Sta di fatto che gli agenti franciacortini in questo caso hanno svolto semplicemente il proprio lavoro, applicando quanto previsto dalla legge.
Cosa è successo
Tutto è successo poco dopo la mezzanotte tra mercoledì 11 e giovedì 12 novembre, quando una pattuglia impegnata nel controllo del territorio ha notato alcuni individui allontanarsi rapidamente da un convoglio fermo sui binari, alla vista degli agenti. Un comportamento che ha insospettito i poliziotti, entrati nella zona ferroviaria per verificare cosa fosse successo. Sul treno hanno così trovato alcune scritte e imbrattamenti appena realizzati, con la vernice ancora fresca.
I controlli nelle aree circostanti hanno portato all'individuazione di un furgone Volkswagen a nove posti, con targa tedesca, parcheggiato vicino a una recinzione divelta al confine della stazione. Il mezzo era vuoto, ma gli agenti hanno deciso di presidiare la zona, aspettando il ritorno delle persone che si erano allontanate.
Sorpresi
L’attesa è terminata attorno alle 2, quando il gruppo è tornato per recuperare il furgone. A bordo c'erano sette persone: cinque tedeschi, di età compresa tra i 30 e i 40 anni, in Italia per turismo, e due bresciani, un uomo di circa 30 anni e una donna di circa 20.
Tutti avevano vestiti bagnati e sporchi di vernice, con colori e caratteristiche compatibili con quelli utilizzati per imbrattare il treno. Addosso a tre di loro sono stati trovati guanti, mascherine e tappi di bombolette spray. Anche all'interno del furgone c'erano vestiti, torce e guanti sporchi di vernice.
Gli agenti hanno poi individuato un secondo veicolo, nella disponibilità della bresciana e parcheggiato in stazione. All'interno sono stati recuperati altri guanti, maschere per la verniciatura, tappi e alcune bombolette spray.