Gen Alpha e un nuovo modo di vivere le relazioni: tu che esperienza hai?

Un modo diverso di vivere le relazioni. In cui la vita di coppia, intesa in senso tradizionale, avrebbe un ruolo sempre più marginale. Secondo lo psicologo e psicoterapeuta di origini bresciane Matteo Lancini, è così che i giovani e i giovanissimi – in particolare gli appartenenti alla «Gen Alpha», nati tra il 2010 e il 2025 – vivrebbero oggi la propria vita sentimentale. Lancini ne ha parlato ieri in un incontro a Librixia, presentando il suo ultimo libro, «A volte ti amo», dedicato proprio al tema delle relazioni tra gli adolescenti.
Le nuove generazioni, ha detto lo psicoterapeuta, sarebbero «sempre più combattute tra il bisogno profondo di intimità e il timore di dipendere dall’altro». Così alla relazione tradizionale sostituirebbero forme meno «esclusive» di rapporti sentimentali, definite anche con nomi nuovi – come la «situationship», in cui la frequentazione con una persona avviene in modo intermittente. Tu cosa ne pensi? Qual è la tua esperienza?