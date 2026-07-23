Ghosting e orbiting: internet ha cambiato il modo di vivere le relazioni

Qualche anno fa bastavano poche parole per descrivere i rapporti tra le persone: amici, fidanzati, ex, conoscenti. Oggi quel vocabolario sembra non essere più sufficiente. Non perché siano nate nuove emozioni ma perché sono comparsi nuovi modi di entrare, restare e uscire dalla vita degli altri. Internet ha moltiplicato e cambiato le forme in cui possiamo essere presenti nelle relazioni: due persone possono scriversi ogni giorno senza incontrarsi mai, smettere di parlare continuando a seguirsi sui social, interrompere una relazione mantenendo un contatto fatto di visualizzazioni, like e notifiche. Tra la presenza e l’assenza si è aperta una zona intermedia che fino a pochi anni fa era molto più difficile da sperimentare.
Nuovi termini
È proprio questa nuova realtà ad aver prodotto parole come ghosting, orbiting, breadcrumbing o situationship. Non si tratta di semplici anglicismi né mode passeggere: servono a descrivere forme di relazione, o anche solo di contatto, che il vocabolario tradizionale faticava a raccontare.
Internet ha cambiato la grammatica delle relazioni.
Prima della comunicazione digitale, molti segnali di interazione erano legati ad azioni esplicite: una telefonata, un incontro, una lettera, una conversazione. Anche il silenzio aveva un significato chiaro: indicava spesso una distanza o la fine di un contatto. Oggi invece possiamo essere costantemente in contatto senza necessariamente essere davvero coinvolti.
Una persona può non scrivere più, ma continuare ad apparire nella nostra quotidianità attraverso una storia pubblicata, un like lasciato mesi dopo o una presenza silenziosa sui social. La tecnologia ha quindi modificato il significato della presenza: esserci online non coincide sempre con l’esserci nella vita reale.
Le relazioni digitali sono fatte di segnali deboli
Non solo, un’altra delle trasformazioni più importanti introdotte dai social è la centralità dei cosiddetti segnali deboli: piccoli gesti che possono avere molti significati diversi. La comunicazione ora passa attraverso piccoli indizi: un like può essere un gesto automatico oppure un tentativo di riavvicinamento. Una storia visualizzata può indicare semplice curiosità oppure interesse. Una reazione con un’emoji può essere un modo per mantenere un contatto oppure soltanto un’interazione superficiale.
Il problema è che questi segnali raramente hanno un significato univoco. Ci troviamo quindi a interpretare continuamente tracce lasciate dagli altri, cercando di capire intenzioni che non vengono espresse chiaramente. È proprio in questo spazio interpretativo lasciato vuoto che possono nascere aspettative, dubbi e fraintendimenti.
Le nuove parole servono dunque a orientarsi in questa complessità. Descrivono i diversi modi in cui questi segnali possono essere utilizzati: per mantenere una presenza, per creare distanza, per alimentare un interesse o per lasciare aperta una possibilità senza assumersi un impegno.
Le nuove parole raccontano i diversi modi di essere presenti
Questo nuovo lessico può essere diviso in alcune grandi categorie. I termini, nel loro insieme, descrivono infatti semplicemente strategie diverse di gestire la presenza nella vita degli altri.
Una prima famiglia comprende le parole dello «sparire». Ghosting, zombieing e caspering raccontano tre modi diversi di interrompere un contatto senza un confronto diretto. Nel ghosting la persona scompare improvvisamente; nello zombieing ricompare dopo un lungo silenzio come se nulla fosse; il caspering descrive invece un allontanamento graduale, fatto di risposte sempre più sporadiche fino alla scomparsa.
Una seconda famiglia raccoglie invece tutti quei termini che descrivono una presenza senza coinvolgimento. Chi pratica orbiting, ad esempio, continua a gravitare intorno all’altra persona, guardandone ad esempio le storie in Instagram, senza però riprendere davvero il rapporto. Il benching, invece, consiste nel tenere qualcuno «in panchina»: non lo si allontana del tutto, lo si mantiene come possibilità, riserva.
Aspettative e indefinitezza
Esistono poi parole che descrivono comportamenti capaci di alimentare false aspettative. Il breadcrumbing consiste nel lasciare piccoli segnali di interesse, per mantenere vivo il contatto ma nulla di più. Il love bombing indica un’intensa dimostrazione iniziale di affetto e attenzioni sfumate poi nel nulla. Simile il future faking che promette un futuro condiviso che non si ha intenzione in realtà di costruire.
Infine ci sono i termini che raccontano l’indefinitezza. Una situationship è un rapporto che esiste ma sfugge alle definizioni tradizionali. Roster dating o soft launch descrivono, invece, nuovi modi di vivere e comunicare i rapporti, mantenendoli volutamente indefiniti.
Queste parole non descrivono comportamenti diversi da quelli del passato ma una realtà relazionale diventata più complessa. Il ghosting infatti non è sicuramente nato con internet. Le persone hanno sempre interrotto rapporti o smesso di farsi sentire. Anche l’ambiguità e le aspettative disattese fanno parte da sempre delle relazioni umane. Ciò che è cambiato quindi non è tanto il comportamento, quanto il contesto in cui questo avviene che ha reso di conseguenza necessario un vocabolario nuovo.
Presenza non significa più relazione
Per molto tempo presenza e relazione sono state quasi la stessa cosa. Oggi questa coincidenza non è più scontata. La tecnologia ha reso possibile una nuova condizione: essere visibili senza essere davvero coinvolti, restare nella vita di qualcuno senza farne realmente parte.
È proprio questa zona grigia la caratteristica più evidente delle relazioni digitali. Ghosting, orbiting, breadcrumbing e situationship sono allora strumenti per comprendere una nuova grammatica dei rapporti dove tra l’esserci e il non esserci esistono molte più sfumature di prima. Internet non ha creato emozioni nuove. Ha cambiato il modo in cui possiamo mostrare, nascondere, interrompere o mantenere in sospeso i nostri sentimenti.