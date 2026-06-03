Manca poco alla «GdB Run»: iscrizioni, kit, percorsi e obiettivo solidale

Dopo il successo della prima edizione, la GdB Run torna domenica 7 giugno 2026 con un nuovo obiettivo solidale e una formula ancora più inclusiva. La corsa-camminata non competitiva organizzata da Editoriale Bresciana , in collaborazione con Avis Provinciale Brescia , Uisp Brescia e il Comune di Brescia .

La novità principale è il doppio percorso : un itinerario di 10 chilometri per chi vuole mettersi alla prova e una camminata da 5 chilometri aperta a tutti. Il tutto con un obiettivo preciso: sostenere il progetto «Piacere, Avis: e tu? Conoscere, crescere, donare» , che ogni anno porta nelle scuole e nei grest la cultura del dono e della solidarietà.

La GdB Run si svolgerà domenica 7 giugno con partenza e arrivo da piazzale Arnaldo, nuova casa della manifestazione.

La giornata sarà aperta a tutti: runner, famiglie, gruppi di amici, società sportive e semplici camminatori. L’obiettivo è vivere Brescia in modo diverso, attraversandone alcuni dei luoghi più belli in un clima di festa, sport e partecipazione.

Rispetto all’edizione inaugurale, il programma si amplia con due percorsi differenti pensati per adattarsi alle esigenze di tutti i partecipanti.

GdB Ten – 10 chilometri

Dedicato a chi cerca una sfida in più, il percorso attraversa alcuni dei luoghi simbolo della città e comprende anche la suggestiva Salita del Soccorso.

Informazioni utili:

Partenza alle ore 9.30

Riservata a chi ha compiuto 16 anni entro la data della manifestazione

Ritiro pettorali e kit dalle 7.45 alle 9.15

Per scoprire il percorso della GdB Ten clicca qui.

Il percorso della GdB Ten - 10 chilometri

GdB Family – 5 chilometri

Una camminata aperta a tutti, pensata per famiglie, bambini, gruppi di amici e per chi desidera partecipare senza finalità agonistiche.

Informazioni utili:

Partenza alle ore 10

Aperta a tutte le età

I minori di 14 anni devono essere accompagnati da un adulto

Ritiro kit dalle 8 alle 9.45

Per scoprire il percorso della GdB Family clicca qui.

Il percorso della GdB Family - 5 chilometri

I tracciati saranno presidiati da circa 120 volontari con il supporto della Polizia locale.

Online

Le iscrizioni online saranno aperte fino alle ore 12 di sabato 6 giugno e si possono effettuare attraverso la piattaforma Endu (cliccando qui).

In presenza

Sede di Avis Provinciale Brescia (piazzetta Avis 1), tutti i giorni dalle 8 alle 10.30.

(piazzetta Avis 1), tutti i giorni dalle 8 alle 10.30. Sede di Uisp Brescia (via Berardo Maggi 9), dal 3 al 5 giugno dalle 11 alle 14 e dalle 16 alle 18.

(via Berardo Maggi 9), dal 3 al 5 giugno dalle 11 alle 14 e dalle 16 alle 18. Il 7 giugno, giorno della manifestazione, in piazzale Arnaldo dalle 8 alle 9.15.

Quota di partecipazione:

10 euro per tutti i partecipanti dai 13 anni in su

per tutti i partecipanti dai 13 anni in su 5 euro per bambini e bambine fino ai 12 anni iscritti alla GdB Family

La GdB Run può essere vissuta anche come esperienza di squadra. La piattaforma di iscrizione consente infatti di registrare gruppi composti da almeno dieci persone, inserendo un nome identificativo che potrà essere modificato anche successivamente. Un’opportunità pensata per aziende, associazioni, società sportive, gruppi di amici e colleghi che desiderano partecipare insieme.

La quota di iscrizione comprende il kit ufficiale della GdB Run. Ogni partecipante riceverà:

La t-shirt tecnica ufficiale GdB Run 2026

Gadget messi a disposizione dai partner dell’iniziativa

Materiale informativo della manifestazione

Il kit manifestazione comprende: t-shirt, sacca, gadget e materiale informativo

Per evitare code la mattina dell’evento, è possibile ritirare il kit dal 3 al 5 giugno dalle 11 alle 14 e dalle 16 alle 18 nella sede Uisp Brescia (via Berardo Maggi 9) presentando la ricevuta del pagamento o la mail ricevuta da Endu.

In alternativa, sarà possibile ritirare il kit domenica 7 giugno, giorno della manifestazione, dalle 8 alle 9.15 in piazzale Arnaldo.

I riconoscimenti della prima edizione della GdB Run - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it

Pur trattandosi di una manifestazione non competitiva, sono previsti riconoscimenti simbolici per:

I primi tre uomini e le prime tre donne della GdB Ten

I primi tre uomini e le prime tre donne della GdB Family

Il primo bambino e la prima bambina

e la prima Il gruppo più numeroso

L’intero ricavato delle iscrizioni sarà devoluto al progetto «Piacere, Avis: e tu? Conoscere, crescere, donare» di Avis Provinciale Brescia. Da oltre quindici anni il progetto porta nelle scuole e nei grest della provincia percorsi educativi dedicati alla solidarietà, al volontariato e alla cultura del dono. Ogni anno coinvolge circa 15mila bambini e ragazzi, dalle scuole dell’infanzia alle superiori, grazie all’impegno di una settantina di sezioni Avis e al supporto degli educatori del Cesvopas dell’Università Cattolica.

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Nel 2025 la prima edizione della GdB Run aveva sostenuto Ail Brescia, contribuendo alla raccolta fondi per la riqualificazione e l’ampliamento del reparto pediatrico di Trapianto di midollo osseo degli Spedali Civili. Un progetto che verrà inaugurato nei prossimi mesi.

La GdB Run sarà raccontata in diretta da Radio Bresciasette e Teletutto.

Dalle 9 ad animare piazzale Arnaldo sarà lo staff guidato da Maddalena Damini, per una mattinata di sport, musica, intrattenimento e solidarietà.

Dalle 11 la manifestazione sarà protagonista di una puntata speciale di «In Piazza con Noi», in diretta su Radio Bresciasette e Teletutto, con ospiti, interviste e collegamenti per raccontare il grande fiume giallo della GdB Run e il suo obiettivo solidale.​​​​​​

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La giornata potrà essere seguita anche sul sito del Giornale di Brescia, dove saranno pubblicati aggiornamenti in tempo reale con le fotogallery dell'evento.

La GdB Run sarà raccontata anche sui canali social del Giornale di Brescia, con contenuti dal percorso, interviste ai partecipanti, immagini dal backstage e momenti della giornata in tempo reale.