«GdB Run», un fiume giallo di solidarietà è pronto a invadere Brescia

«La prima edizione, organizzata per l’80esimo compleanno del nostro giornale, poteva restare un evento spot. L’ Editoriale Bresciana ha invece deciso di trasformarla in un appuntamento fisso , naturalmente a sfondo benefico , in linea con i valori che ci contraddistinguono». A sottolinearlo è stata Nunzia Vallini, direttore del GdB, intervenendo ieri in Sala Libretti alla presentazione del programma 2026: « Un fiume giallo attraverserà la città. Con noi ci saranno tanto amici».

Tanti amici

La «GdB Run», infatti, è organizzata dall’Editoriale Bresciana con Avis provinciale, Uisp Brescia e la collaborazione del Comune. I partner istituzionali sono Coldiretti, Ance e Confartigianato. Gli official partner sono Banca Valsabbina, Barchetti ed Elnos. I main partner sono Conad, Techne, Vivi Energia, PersonalData, Abaribi, Acqua Maniva e Intred.

Programma

Rispetto all’anno scorso la partenza e l’arrivo saranno in piazzale Arnaldo. E, come spiegato da Emanuele Petromer di Uisp, i percorsi saranno due: la «GdB Ten» da 10 chilometri con partenza alle 9.30 e l’impegnativa Salita del Soccorso e la «GdB Family» da 5 chilometri aperta a tutti, bambini compresi, al via alle 10. «Toccheremo i punti più belli della città - ha evidenziato -. Ringrazio la Polizia municipale per la collaborazione e i 120 volontari che saranno presenti per la buona riuscita dell’evento».

Obiettivo solidale

«Sono felice che la GdB Run abbia scelto ancora una volta Brescia», ha detto la sindaca Laura Castelletti: «L’anno scorso Ail, quest’anno Avis: ogni edizione sostiene una realtà consolidata che è in grado di trasformare uno sforzo solidale in un atto concreto a beneficio della collettività». Nel 2025 l’intero ricavato delle iscrizioni aiutò Ail a sostenere la riqualificazione del reparto pediatrico di trapianto del midollo del Civile che, come ha fatto sapere il presidente Giuseppe Navoni, «verrà inaugurato a settembre. I lavori termineranno, infatti, a fine luglio».

Ora le quote di adesione (10 euro gli adulti, 5 euro fino ai 12 anni) andranno all’Avis provinciale che, come sottolinea il presidente Francesco Piovani, mira a estendere ulteriormente il progetto «Piacere, Avis: e tu? Conoscere, crescere, donare» che già ora riesce a raggiungere 15mila bambini e ragazzi delle scuole bresciane di ogni ordine e grado e dei grest: «L’obiettivo è seminare la cultura del dono. I risultati si vedono. Ecco perché in questo impegno crediamo tantissimo».

Sostenitori

All’incontro erano presenti anche numerosi esponenti delle realtà che a vario titolo hanno scelto di sostenere la «GdB Run». Per Banca Valsabbina c’era Mariachiara Pellegrini. Per Confartigianato Lombardia è intervenuto il presidente Eugenio Massetti. Per Ance ha preso la parola il vicepresidente Fabrizio Rizzinelli.

Per Coldiretti Brescia era presente il direttore Andrea Repossini. In rappresentanza di Conad è intervenuta Veronica Corchia, responsabile relazioni esterne ed eventi. Per Vivi Energia Simona Bonardi, responsabile comunicazione. Per Confapi il direttore Davide Guerini.

In Piazza con Noi

L’edizione verrà trasmessa in diretta su Radio Bresciasette e Teletutto: è prevista, infatti, un’edizione speciale di «In Piazza con Noi». A riassumere l’entusiasmo attorno all’iniziativa è stato il vicedirettore generale di Editoriale Bresciana Filippo Davanzo: «La GdB Run incarna perfettamente i nostri valori: solidarietà, attenzione al territorio e concretezza. L’obiettivo è farla diventare un appuntamento fisso dell’inizio estate. Ce la metteremo tutta per riuscirci».

Le iscrizioni sono aperte on line, nella sede di Avis provinciale (dalle 8 alle 10.30, tranne sabato 30) e nella sede di Uisp Brescia di via Berardo Maggi (dalle 11 alle 14 e dalle 16 alle 18).