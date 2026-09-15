Gardone Valtrompia, mensa scolastica sospesa dopo un’ondata di malori

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

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Quindici i casi riscontrati, due episodi analoghi a Concesio. Si stanno verificando le cause, con la ditta che fornisce i pasti che è la medesima

I grandi casi della cronaca nera e giudiziaria che hanno varcato i confini della provincia e sono diventati casi nazionali